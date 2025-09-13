Trabajadores de carga alistan protesta en la frontera colombo venezolana

Se alista protesta del transporte de carga en la frontera colombo-venezolana / Foto Archivo / foto A.CC

Cúcuta

El malestar que reina en el transporte de carga en la zona de frontera colombo venezolana se reflejará en las próximas horas, con una manifestación en los pasos binacionales para llamar la atención de los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Los conductores representantes de ese gremio han advertido sobre los inconvenientes que se han venido presentando frente a la tramitología que deben cumplir para poder moverse en el área limítrofe.

Indicaron que desafortunadamente pese a los acuerdos binacionales para poder laborar en la práctica no se están cumpliendo y esto coloca en riesgo la operación.

Juan Carlos Prada uno de los voceros de la agremiación dijo a Caracol Radio que “esta acción se realiza en protesta por la no venta de pólizas internacionales requisito indispensable para poder moverse por las zonas de frontera”.

Indicó el líder que “desafortunadamente esta problemática se ha venido alertando, sobre los inconvenientes que hemos venido presentando, pero ninguno de los dos gobiernos responde a la dificultad que se viene presentando”.

Explicó que “frente a este panorama, se realizaran actividades en la zona de frontera de la Guajira, en Paraguachón y en Norte de Santander en los pasos binacionales”.