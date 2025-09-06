Vendaval golpea zona rural de Belén de Umbría y afecta bocatoma principal

Una fuerte emergencia se registró en el municipio de Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, luego de un vendaval que provocó la creciente súbita de las quebradas Chapatá y Santa Emilia, generando graves afectaciones en por lo menos 10 veredas.

Las veredas más afectadas fueron: Santa Emilia, Ándica, Peñas Blancas, Marmatico, La Tesalia, La Planta, Los Alpes, La Llorona Baja, La Llorona Alta y La Tribuna.

Según el reporte oficial, el fenómeno natural dejó:

Cinco puentes afectados

12 viviendas con daños en los techos

Cultivos de café y plátano seriamente impactados

Autoridades locales y departamentales activaron los protocolos

Tras la emergencia, se llevó a cabo un Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo para evaluar la magnitud de la situación. El alcalde de Belén de Umbría, Jhon Fredy Montes, aseguró que ya se están adelantando acciones para atender la emergencia, pero también advirtió sobre la necesidad de revisar el comportamiento ambiental de la zona:

“Vamos a adelantar las labores correspondientes que amerita casos como los que estamos viviendo, pero también hacer un análisis de cuál es el comportamiento ambiental, qué es lo que está originando este escenario porque es una situación que se está volviendo repetitiva.”

Desde la Gobernación de Risaralda se desplazó hasta la zona afectada Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, quien indicó que ya se está valorando el terreno para iniciar las labores de mitigación:

“El día de ayer se presenta una emergencia con creciente de la quebrada Chapatá y Santa Emilia, con afectación de la bocatoma del acueducto. Participamos en un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa dio la instrucción de desplazar equipos para atender la situación lo antes posible.”

También se movilizaron al lugar profesionales de Empresas Públicas de Risaralda (EPR), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Infraestructura, con el fin de apoyar las labores de recuperación.

Cabe recordar que hace apenas tres meses se presentó una emergencia similar en este mismo municipio. Por ello, el alcalde Montes hizo un llamado urgente a la Autoridad Ambiental del departamento para que se investigue a fondo el origen de estas recurrentes afectaciones.