El secuestro es una carga moral que vamos a llevar durante años: Pastor Alape

El vocero del Antiguo Secretariado de las Farc habló en 6AM de Caracol Radio sobre la sentencia de la JEP y la inconformidad de parte de las víctimas.

El comandante de las FARC y miembro de la comisión de negociación de paz Pastor Alape.

Mariana Neira

“Nosotros desde que firmamos el acuerdo de paz estamos bajo el régimen de condicionalidad y mantenemos un monitoreo permanente”

¿Qué va a pasar con la reparación?

Noticia en desarrollo...

