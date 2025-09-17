El secuestro es una carga moral que vamos a llevar durante años: Pastor Alape
El vocero del Antiguo Secretariado de las Farc habló en 6AM de Caracol Radio sobre la sentencia de la JEP y la inconformidad de parte de las víctimas.
El secuestro es una carga moral que vamos a llevar durante años: Pastor Alape
08:30
El comandante de las FARC y miembro de la comisión de negociación de paz Pastor Alape.
“Nosotros desde que firmamos el acuerdo de paz estamos bajo el régimen de condicionalidad y mantenemos un monitoreo permanente”
¿Qué va a pasar con la reparación?
