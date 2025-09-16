Un hito en los procesos de paz: Naciones Unidas apoya primeras sentencias de la JEP

El Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas saludaron las las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los siete exintegrantes del último secretariado de las antiguas FARC.

Según Naciones Unidas, la sentencia impuesta “constituye un paso hacia adelante en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y en el camino hacia la consolidación de la paz”.

La ONU reitera que las sentencias restaurativas son “fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación” y califica a la JEP como un modelo innovador de justicia transicional.

Naciones Unidas también expresa que el reconocimiento de verdad y responsabilidad que han realizado los exintegrantes del último secretariado de las antiguas FARC constituye un hito en los procesos de paz.

Asimismo, pide al Gobierno colombiano garantizar las condiciones para la implementación de estas sanciones como “los recursos financieros y la seguridad”.

“Las víctimas han desempeñado un rol fundamental en el proceso judicial ante la JEP. Confiamos en que la materialización efectiva de estas sanciones sin precedentes continúe contribuyendo no solo a su reparación, sino también a la reconciliación y a la construcción de la paz”, resalta.