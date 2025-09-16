“En nombre de la paz, no se puede sacrificar la justicia”: Holguín sobre la sentencia a siete exFarc

En horas de la mañana de este martes de 16 de septiembre, se conoció la primera sentencia contra siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP, esta fue emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz debido al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.

Los siete exFarc aceptaron toda la responsabilidad de 21.000 casos de secuestro en Colombia, por lo que se les sancionó a 8 años. Si bien, esta sentencia no implica cárcel debido a lo pactado en el Acuerdo de Paz del 2016, cada uno deberá adelantar proyectos con fines de restauradores y reparadores.

Frente a esto, la precandidata, Paola Holguín durante Sin Anestesia de La Luciérnaga, habló sobre la decisión tomada por la JEP.

“En nombre de la paz, no se puede sacrificar la justicia”

Holguín indicó que desde su perspectiva es un tema bastante difícil, ya que en el nombre de la paz, no se puede sacrificar la justicia, debido a que, cuando parece que “la justicia es una burla, termina revictimizando a las víctimas” dejando un pésimo ejemplo.

“A uno le preocupa ver que la JEP lleva tantos años y se ha demorado tanto simplemente para comprobar lo evidente, todos teníamos pruebas de los crímenes atroces y la inhumanidad de las FARC” Resaltó.

Asimismo, añadió que hoy en día lo más doloroso es ver que con unas penas irrisorias se van a pagar esos crimines.