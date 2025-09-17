Nelson Deossa preocupa en Real Betis y Selección Colombia: La razón de ausencias a entrenamientos

Nelson Deossa llegó al Real Betis generando mucha expectativa por lo hecho en su paso en Monterrey y, sobre todo, en el Mundial de Clubes. El volante colombiano fue transferido por una cifra cercana a los 13 millones de dólares, pero de momento el equipo español no le ha podido sacar el provecho esperado.

Si bien destacó a mitad de año en la Copa Mundo, el último partido jugado, por los octavos de final ante Borussia Dortmund, le terminó dejando secuelas que le afectan al día de hoy. En ese encuentro, sufrió un esguince de tobillo que le impidió jugar los siguientes partidos con el equipo mexicano e incluso fue transferido con esa lesión.

“Lastimosamente tuve una lesión, un esguince. Desde la primera fecha quise salir a jugar, pero no me da. El que es realmente jugador de fútbol sabe que una lesión de esguince es algo delicado, se tiene que tratar bien porque uno queda con una molestia", dijo Deossa ante los rumores en México que estaba fingiendo la lesión.

Deossa continúa con su molestia en el tobillo

El volante caldense no pudo hacer la pretemporada con el cuadro de Sevilla, debido a esta lesión, y su primer entrenamiento lo tuvo apenas 25 de agosto, con la temporada oficial ya iniciada. Su debut se produjo el 31 de agosto ante Athletic Bilbao, entrando 18 minutos en el segundo tiempo, mientras que en su primer duelo como titular, frente a Levante, se fue sustituido en el descanso.

Deossa, de 25 años, se hizo pruebas médicas rutinarias y no se ha entrenado de cara al juego ante Real Sociedad, que tendrá lugar este viernes 19 de septiembre en el Estadio La Cartuja. Este miércoles volvió a ausentarse del grupo principal, debido a esa molestia en el tobillo, y la situación ya es alarmante en el club, sumándose a la baja del defensor Marc Bartra, el lateral Ricardo Rodríguez y el volante Isco.

Se supo que hizo trabajos de recuperación durante el martes, permaneciendo con los fisioterapeutas y enfocándose en la regeneración del tobillo. Esto se habría repetido este miércoles, a la espera de que pueda estar a la par del grupo el jueves y entre en convocatoria para el partido del viernes, aunque esto último parece improbable.

Por su parte, en la Selección Colombia no deja de generar preocupación, pues el volante caldense hace parte del radar del técnico Néstor Lorenzo, pero será clave que tenga más minutos con el combinado nacional. Partidos como los amistosos de octubre ante México y Canadá podrían ser una buena opción para verlo en el terreno, pero todo dependerá de cómo avance su estado físico.

Nelson Deossa se ilusiona con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: “El sueño es ese”

Deossa sabe que tendrá que ponerse a punto en todo sentido si quiere ser uno de los convocados por Lorenzo para el Mundial 2026. El grueso de la plantilla saben que tienen que estar acompañados de buen rendimiento y buena saluda.