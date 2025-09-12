Nelson Deossa esperanza al Real Betis: esto dijo Pellegrini sobre el regreso del colombiano a LaLiga / Getty Images

Terminó el parón internacional FIFA y los diferentes jugadores regresan a sus respectivos equipos para retomar la temporada europea. Se espera que Nelson Deossa sea protagonista en este regreso a competencias, no por haber estado con la selección colombiana en Eliminatorias, sino por su proceso de recuperación.

El volante colombiano tan solo ha disputado 17 minutos con el Real Betis, debido a que tuvo que extender su trabajo con los fisios del club para ponerse a punto físicamente. En este orden de ideas, el entrenador Manuel Pellegrini había declarado que Deossa no estaría a plenitud, sino hasta el cierre de la fecha FIFA.

Nelson Deossa firmó con el Real Betis hasta mediados del 2030 / Twitter: @RealBetis. Ampliar

Ahora, se espera que el caldense pueda tener actividad este fin de semana, cuando el Betis visite a Levante en el Estadio Ciutat de València. El compromiso iniciará sobre las 9:15 de la mañana (hora colombiana) del domingo 14 de septiembre.

Le puede interesar: Nelson Deossa se ilusiona con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: “El sueño es ese”

Esto dijo Pellegrini sobre el regreso de Nelson Deossa

Este viernes 12 de septiembre, Manuel Pellegrini compareció en la rueda de prensa previa al partido con Levante. Allí le preguntaron por el estado de forma de Nelson Deossa y confirmó que el colombiano está listo para tener actividad al más alto nivel.

“Nelson entrenó con normalidad durante toda la semana. Es un jugador de mucha ida y vuelta, ya sea por banda o en el mediocentro”, declaró Pellegrini.

Asimismo, cuestionaron al ‘Ingeniero’, como se lo apoda, sobre el lugar en el campo donde más pueda rendir Deossa. Aunque reconoció que “se puede acomodar también detrás del punta”, como una especie de volante creativo, recalcó que su potencial está como mediocentro “en una posición en la que tenga más espacio”.

Real Betis presentó a Nelson Deossa al estilo de la polémica pareja en concierto de Coldplay: véalo / @RealBetis Ampliar

Es preciso recordar que Deossa firmó hasta mediados del 2030 con el Betis por más de 10 millones de euros. En las primeras tres jornadas no fue convocado por sus problemas físicos, pero después, el 21 de agosto, debutó en el compromiso que perdió 1-2 su equipo frente al Athletic Club.

Luego del mencionado duelo ante Levante, los de Pellegrini recibirán a la Real Sociedad y más adelante debutarán en la Europa League 2025-26 contra el Nottingham Forest.