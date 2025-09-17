Richard Ríos se queda sin técnico: Benfica no perdonó derrota en Champions ¿Llega Mourinho?

Inició el torneo más importante a nivel de clubes del viejo continente y con él las duras decisiones deportivas de los equipos. Tras la derrota de Benfica 2-3 en su casa, en una, impresionante remontada de Qarabağ, se anunció la destitución de su cargo del entrenador Bruno Lage.

Drástica noticia para Richard Ríos, que llegó al equipo para esta temporada. El volante de la Selección Colombia, se ha convertido en una pieza fundamental en el medio campo para el engranaje del equipo en estos dos meses, pues desde su arribo se ganó la titularidad. El antioqueño fue inicialista en 10 juegos en los que el portugués estuvo dirigiendo.

La noticia de la salida de Lage de la institución la entregó el director deportivo, Rui Costa, en la rueda de prensa posterior al juego. “Hemos llegado a un acuerdo con Bruno Lage, quien dejará de ser el entrenador del Benfica a partir de hoy. Quiero agradecerle su esfuerzo y dedicación, pero lamentablemente ha llegado el momento y entendemos que es hora de un cambio. En cuanto al próximo entrenador, esperamos tenerlo el sábado en Vila das Aves” explicó.

Esta decisión fue sorpresiva, pues en este semestre es la primera derrota del club portugués en la temporada. Incluso salió campeón de la Supercopa local a finales de julio, ganando 0-1 ante Sporting de Portugal.

Llegó a esta fase de liga tras superar las rondas clasificatorias, donde dejó en el camino a Fenerbahçe, equipo del colombiano Jhon Jader Durán. Pero el reciente empate contra Santa Clara y la derrota ante Qarabag dieron por terminado el proceso de Lage en la dirección técnica.

Jose Mourinho, el candidato que toma fuerza

Tras el anunció de la no continuidad de Lage, la prensa portuguesa ha mencionado la posible llegada de José Mourinho, el experimentado entrenador que precisamente inició su carrera en el club y está sin equipo, justamente tras la derrota de Fenerbahçe en la fase previa de la Champions ante Benfica.

En la conferencia de prensa, Costa no confirmó, ni desmintió esta versión, pero sí mencionó los planes de cara al próximo compromiso. “El Benfica se encuentra actualmente sin entrenador. Lo que ocurrió fue la conversación con Bruno Lage. Hoy no llegó ningún entrenador. Obviamente, nos estamos preparando para que el sábado, en Vila das Aves, el Benfica ya tenga un nuevo entrenador en el banquillo”.

La última vez que Mourinho dirigió en su país fue entre 2002 y 2004, cuando estuvo al mando del Porto. Allí logró el título de la Champions League y se coronó campeón de la Intercontinental en la final ante Once Caldas.