Nacional tendría definido el técnico que busca para reemplazar a Gandolfi: Un colombiano es opción

Atlético Nacional comunicó de manera oficial la salida del argentino Javier Gandolfi, luego de que desde la prensa antioqueña se adelantara la decisión, pues solo restaba por acordar temas de la cláusula de rescisión. En el texto, le agradecieron al técnico de 44 años su respeto y profesionalismo, a la vez que anunciaron que será Diego Arias el que se haga cargo de manera interina.

Por su parte, la institución informó que en los próximos días se dará a conocer el nuevo cuerpo técnico. Mientras tanto, el sonajero de candidatos es amplio y suena con fuerza para tomar las riendas del equipo, al cual le queda la participación en la Copa Colombia y el objetivo de avanzar a cuadrangulares de Liga.

Según pudo conocer Caracol Radio, la prioridad de las directivas y accionistas, es la de seguir por la línea del técnico extranjero. Será clave el rol del director deportivo Gustavo Fermani en la filtración de los candidatos, pues ha sido el encargado de postular a los últimos dos entrenadores: Efraín Juárez y Javier Gandolfi.

La lista la estarían liderando hombres como el argentino Luis Zubeldía, quien tuvo su última experiencia en São Paulo de Brasil, o el uruguayo Vicente Sánchez, con recorrido en Cruz Azul. Uno de los que estaba sonando, aunque parecía poco factible, era Gustavo Quinteros, campeón con Vélez Sarsfield, pero terminó firmando con Independiente de Avellaneda. Eso sí, el que llegue deberá estar alineado a la idea de bue juego que quieren en la institución.

Luis Zubeldía, candidato a ser técnico de Nacional / Getty Images / Sports Press Photo Ampliar

¿Qué pasó con Luis Fernando Suárez?

Uno de los últimos hombres que sonó para llegar al elenco Verdolaga fue el de Luis Fernando Suárez, quien tuvo su última experiencia en Deportivo Pereira. Asimismo, ya tuvo un paso por el equipo entre 1999 y 2000.

Sin embargo, desde el entorno del antioqueño aseguraron que, de momento, no ha habido ofrecimientos por parte de Atlético Nacional.

Luis Fernando Suárez / Getty Images / Omar Vega Ampliar

Sachi Escobar, la única opción colombiana, pero no de las principales

Por su parte, fuentes cercanas a Nacional confirmaron que el nombre de Santiago Escobar es opcionado, pero no entre los principales. En caso de que las posibilidades con técnicos extranjeros no se concreten, podrían contemplar el nombre de Sachi Escobar, quien siempre se relaciona con el equipo, partiendo de que ganó dos títulos de liga: Apertura 2005 y Apetura 2011.

En diálogo con El VBar Caracol, reveló que tuvo diálogos con el club, pero no bajo la actual dirigencia: “Lo tuve cuando estaba dirigiendo a la Universidad Católica, y después con en otro club, tuve la oportunidad de hablar con Juan David Pérez, en la época que era presidente. También con Emilio Gutiérrez”, aseguró.

Escobar, de 61 años, padeció cáncer de próstata, pero ya está totalmente recuperado y su deseo es poder volver a dirigir a partir de octubre. Su último paso lo tuvo por Orense de Ecuador, en el que estuvo entre mayo de 2024 y marzo de 2025.