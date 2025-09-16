Así reaccionó prensa argentina al error de Gandolfi por alineación indebida y su salida de Nacional

Desde que se dio a conocer la noticia de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional, el club no lo ha hecho oficial mediante comunicado de prensa. Sin embargo, todo está dado para que de un paso al costado, mientras la dirigencia ya trabaja en encontrar su reemplazo.

El argentino dirigió 51 partidos, de los cuales en 23 salió victorioso, consiguió 15 empates y perdió en 13 oportunidades. Logró el título de la Superliga, al derrotar en juegos de ida y vuelta a Bucaramanaga.

Si bien su rendimiento no fue del todo malo, la presión de los hinchas radicaba en la falta de buen juego, así como de resultados contra equipos de peso. Por su parte, la eliminación de Copa Libertadores, a manos de Sao Paulo en octavos de final, se sumó al cúmulo de situaciones para darle fin a su ciclo.

No obstante, la estocada final pareció ser el error que cometió él y su cuerpo técnico, al alinear de manera indebida a cuatro extranjeros de forma simultánea, quienes compartieron cancha por 3 minutos en la derrota ante Bucaramanga: los uruguayos Camilo Cándido y Facundo Batista, el argentino Juan Bauzá y el ecuatoriano Billy Arce. La norma solo permite tres y el mismo Gandolfi reconoció la falla en rueda de prensa posterior.

Reacción de la prensa argentina al error de Gandolfi y su salida de Nacional

Uno de los medios argentinos que más eco le dio a la situación fue El Gráfico, que inició su publicación así: “El insólito error por el que Javier Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional”.

“Atlético Nacional decidió echar a Javier Gandolfi en medio del escándalo que envuelve al club por la excesiva inclusión de futbolistas extranjeros frente a Atlético Bucaramanga en el partido del sábado, válido por la fecha 11 de la liga colombiana. El argentino dispuso el ingreso del ecuatoriano Billy Arce a falta de dos minutos para el final sin notar que en campo contaba con Camilo Candido -Uruguay-, Juan Bauza -Argentina- y Facundo Batista -Uruguay-, lo que constituye una infracción al reglamento”, se lee en el diario.

Por su parte, el diario Olé, tituló: "Echaron a Gandolfi de Atlético Nacional tras un absurdo error (...) El club colombiano despidió al técnico argentino, quien venía de un blooper en la derrota ante Bucaramanga: puso un extranjero más de lo permitido“, se lee.

Entretanto, TyC Sports escribió: “El increíble error por el que Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional: “No hay excusas”“. Finalmente, Bolavip publicó: ”De verdugo de River a error grosero en Colombia: el entrenador argentino que podría ser severamente castigado".

Mientras se comunica la decisión oficial, ya comienzan a sonar nombres para llegar al cargo, en el que de los últimos 9 años ha sido ocupado por 14 entrenadores. Luis Zubeldía y Vicente Sánchez son algunos de los opcionados.