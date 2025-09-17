Fuga de amoniaco en planta de Colanta dejó cuatro personas lesionadas

Medellín

La noche de este martes, bomberos de Medellín atendieron una emergencia por fuga de amoniaco (gas incoloro con un olor penetrante y acre, compuesto por nitrógeno e hidrógeno) que se reportó en la planta de producción de la empresa de lácteos Colanta ubicada en el barrio Caribe en el norte de Medellín.

Al lugar llegaron bomberos y funcionarios del Dagrd para atender la emergencia que fue reportada a la línea 123. En el sitio, las unidades de rescate, en apoyo con la Secretaría de Salud de la ciudad, atendieron a cuatro personas lesionadas.

“Cuatro estaciones del cuerpo visual de bomberos Medellín atendimos el caso y con el apoyo de una tripulación de CV uno. Se atendieron cuatro personas en el sitio que resultaron lesionadas y se evacuó la empresa 115 personas. En este momento ya todo bajo control”, reporto el Capitán Álvaro Álvarez, del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.

Otra empresa contigua a Colanta y a la secretaria de Movilidad de Medellín también tuvo que ser evacuada por prevención, mientras que personal experto en manejo de materiales peligrosos atendía la situación.

Luego de las maniobras de los socorristas, se logró controlar el escape de amoniaco en la planta de Colanta.