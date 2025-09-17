Capturado cabecilla del EGC que participó en la muerte de cuatro militares en Segovia, Antioquia

Amalfi- Antioquia

Tropas de la Brigada 14 del Ejército, con apoyo de la policía Antioquia, capturaron a un peligroso cabecilla del Clan del Golfo que delinque en el Nordeste de Antioquia. Está señalado de múltiples delitos, entre ellos ataque contra la fuerza pública. Se presume que sería el tercer cabecilla del grupo criminal. Alias Joao o 88 cayó en Amalfi, Antioquia.

Las autoridades indicaron que John Fredy Rengifo, esta persona tiene 21 años de vida criminal, cabecilla encargado del componente armado y el control de las finanzas de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés en las poblaciones de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí y Maceo. El ejército informó que por esta persona existía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por su captura.

“Entre los hechos que se le atribuyen sobresale la acción armada ocurrida en febrero de 2024 en la vereda Cancha Manila, municipio de Segovia, donde fueron asesinados cuatro uniformados del Ejército Nacional. Además, lideraba confrontaciones armadas contra el GAUR-36 y el ELN en Amalfi. Su prontuario judicial incluye antecedentes por concierto para delinquir años 2009 y 2021, homicidio 2013 y porte ilegal de armas en el año 2025”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (e).

Se agrega que esta persona era subordinado directo de alias “Chuzo”, máximo cabecilla de la subestructura, y de alias “Azul” o “Azulejo”, segundo en la línea de mando. A su cargo se encontraba un grupo aproximado de 100 hombres armados, responsables de múltiples acciones violentas en la región.

Al parecer, este cabecilla cayó por una foto que publicó una mujer en redes sociales junto al cabecilla; ese fue el punto de partida para ubicarlo y capturarlo.