Mujer fue asesinada por su pareja en Bello, Antioquia, tras un ataque de celos

Bello, Antioquia

Un ataque de celos habría sido el motivo de un nuevo feminicidio que conmocionó al municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

En el barrio Pérez las autoridades hallaron sin vida a Katherin Lizeth Casas Rodas, de 33 años, y a su pareja sentimental, Sebastián Fernández Salas, de 34, en el interior de una vivienda.

Detalles de las investigaciones

La investigación señala que, luego de encontrar conversaciones de su pareja con otra persona en su teléfono, el hombre la atacó con un arma de fuego. Antes de los hechos, el hombre envió mensajes a su madre para que estuviera al día con los trámites funerarios y confesó a un amigo, vía WhatsApp, que había asesinado a Katherin y que él sería “el siguiente”.

Vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones en la madrugada, pero solo en horas de la tarde, tras la alerta de la familia del hombre, la patrulla de vigilancia y el arrendatario forzaron la entrada al apartamento y encontraron los cuerpos.

De acuerdo con el informe oficial la mujer presentaba una herida por arma de fuego, mientras que el hombre, señalado como presunto agresor, tenía un disparo en la cabeza.

Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer plenamente los hechos violentos.