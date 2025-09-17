MinDefensa defiende su gestión y arremete contra el Congreso por bloqueos a medidas de seguridad

En medio del debate de moción de censura en el Congreso de la República, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió su gestión en materia de seguridad y lanzó críticas directas al Legislativo por las trabas para implementar controles más estrictos en las cárceles y frenar la extorsión.

El ministro Sánchez cuestionó que, por proteger derechos de terceros, se impida bloquear el espectro electromagnético en los centros penitenciarios, una de las principales herramientas para evitar que los internos continúen delinquiendo.

“¿Cómo es posible que, por darle derechos a todas las personas, se amplíe el derecho a la extorsión? Uno pide hacer un bloqueo en una cárcel y dicen que no porque afecta a tres o cinco personas que viven al lado. Entonces permitamos que el 100 % de los delincuentes sigan extorsionando”, reclamó.

Lea también: “Es terrorismo mediático”: Ministro de Defensa sobre situación de orden público

No obstante, el ministro aseguró que su cartera trabaja en soluciones tecnológicas para frenar las comunicaciones ilegales y promovió la denuncia a las líneas 147 y 165. “Lo importante es que no se materialice la extorsión”, enfatizó.

Actos terroristas

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa también advirtió sobre el aumento de actos terroristas en el país y criticó el papel de las redes sociales y los medios de comunicación en amplificar el impacto de estos hechos.

“El mayor poder que tiene el terrorismo son los medios de comunicación, la desinformación, las redes sociales. Cuando le damos un retuit a un atentado terrorista, elevamos el estatus y el poder de los terroristas”, afirmó, luego de señalar que el 69 % de los actos terroristas se concentran en seis departamentos.

Por otro lado, comparó la dificultad de prevenir estos ataques con episodios como el de las Torres Gemelas en 2001 y el atentado contra el presidente de Estados Unidos el año pasado.

“Es difícil contrarrestarlo, pero trabajamos en inteligencia y en el uso de inteligencia artificial para anticipar amenazas de forma predictiva”, explicó.

Lucha contra el Narcotráfico

El jefe de la cartera de Defensa también se refirió al problema del narcotráfico, recordando que mientras exista demanda mundial será imposible eliminar la oferta, y subrayó que el consumo de drogas no es solo un asunto de educación, sino de cultura.

Esfuerzos en Antioquia en cuestión de seguridad

El jefe de la cartera rechazó los señalamientos de congresistas que afirmaron que no se estaba trabajando en la seguridad de Antioquia.

“El desplazamiento forzado, que nos estaban diciendo que lo estaban desplazando, pues se redujo en 76%, para que digan que no estábamos haciendo nada. Y nos dijeron que estaba muy peligroso, y allá enviamos los mejores hombres, y que había narcotráfico, y allá se fueron dos helicópteros de la Policía Nacional a cumplir una misión antinarcóticos”.

Además, pidió un minuto de silencio por los policias muertos en Antioquia: ““¿Y por qué envían a esa zona? Advertí que eso era muy peligroso. Entonces, ¿a quién enviamos? ¿A los bomberos? Para eso está la Fuerza Pública”, afirmó el ministro de Defensa por el helicóptero que sufrió un atentado en Amalfi, en el cual murieron 13 policías".