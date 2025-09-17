🔴 EN VIVO Bayern Múnich vs. Chelsea: siga acá a Luis Díaz en el partidazo por Champions League

Continúan las emociones de la primera jornada de la <b>Champions League,</b> en la que 36 equipos disputan la fase de la liga. El turno de hoy es para <b>Bayer Múnich y Chelsea</b> que se verán las caras en el arranque de este torneo, el compromiso se jugara en el estadio <b>Allianz Arena, en Múnich, Alemania.</b>Este duelo llega con un marco espectacular. El equipo local quiere seguir en buena racha tras el impecable inició de temporada, en el que recientemente quedó campeón de la <b>Supercopa de Alemania</b>. Bayern Múnich no pierde hace dos meses, desde la derrota en los cuartos del final del <b>Mundial de Clubes</b> (2-0 ante París Saint-Germain), desde entonces ha ganado los cinco compromisos que disputó.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/13/luis-diaz-sigue-en-racha-goleadora-con-el-bayern-munich-asi-fue-su-gol-en-paliza-al-hamburgo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/13/luis-diaz-sigue-en-racha-goleadora-con-el-bayern-munich-asi-fue-su-gol-en-paliza-al-hamburgo/"><b>Luis Díaz sigue en racha goleadora con el Bayern Múnich: así fue su gol en paliza al Hamburgo</b></a>También es el<b> debut de Luis Díaz en la Liga de Campeones vistiendo la camiseta del Bayern</b>. El colombiano ha estado presente en cinco temporadas de este torneo, dos por Porto y tres con Liverpool. Cabe destacar que el 5 de noviembre del 2024, <b>anotó triplete en la goleada 4-0 al Bayer Leverkusen,</b> cuando jugaba con el equipo inglés. Por su parte,<b> Chelsea regresa al torneo tras dos años sin estar presente</b>, pero llega siendo el reciente <b>campeón del Mundial de Clubes,</b> venciendo en la final 3-0 al actual campeón de la Champions. A su vez, también consiguió el trofeo en de la <b>Conference League</b>.Los dirigidos por <b>Enzo Maresca</b>, mantiene el invicto de 11 partidos sin perder en todos los torneos, en el inicio de La Premier League. Vienen de<b> empatar 2-2 ante Brentford, en el que regresó Cole Palmer</b> con gol incluido tras una lesión muscular, un muy duro rival para el equipo alemán.Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/09/17/richard-rios-se-queda-sin-tecnico-benfica-no-perdono-derrota-en-champions-llega-mourinho/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/17/richard-rios-se-queda-sin-tecnico-benfica-no-perdono-derrota-en-champions-llega-mourinho/"><b> Richard Ríos se queda sin técnico: Benfica no perdonó derrota en Champions ¿Llega Mourinho?</b></a>El historial reciente entre estos dos equipos le favorece a <b>Bayern Múnich, que eliminó al equipo londinense en los octavos de final en el 2022</b> con un marcador global de 7-1. Sin embargo, este marcó fue la <b>final del 2012 en la que Chelsea se quedó con la orejona</b> en esta misma ciudad.