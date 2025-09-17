La Uniminuto llega al Quindío y funcionará en el colegio INEM en la ciudad de Armenia

Armenia

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO anunció su llegada al departamento del Quindío, en alianza con el colegio INEM José Celestino Mutis en Armenia donde funcionaria esta sede de la universidad privada y que el convenio busca además beneficiar a los estudiantes de esta institución educativa

La Uniminuto llega ofreciendo tres programas académicos en el nivel de Pregrado y dos en Posgrado, con el objetivo de brindar opciones formativas diversas, orientadas a la formación integral, al desarrollo social y económico del Quindío.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Ángela Castaño Busto, directora de Uniminuto en el eje cafetero que señaló “Uniminuto llega con una apuesta muy fuerte desde el enfoque social que tenemos desde la universidad con toda la apuesta de la organización Minuto de Dios que ya cumple 70 años este año y llega a la región con cinco programas, de tres de pregrado, dos de posgrado respondiendo a las necesidades de nuestra población quindiana.

¿Cómo es ese convenio con el colegio INEM?

El convenio es estar operando académicamente en las instalaciones del INEM, pero también tener una alianza estratégica para la formación a través de la articulación con la media, articulada con los programas que nosotros tenemos en desarrollo humano y toda la línea de contabilidad.

¿Qué tipo de programas van a ofrecer?

Tenemos en pregrado trabajo social, administración en seguridad y salud en el trabajo y contabilidad pública, estos programas son a distancia y la distancia 4.0, esto quiere decir que los estudiantes están durante la semana conectados en las aulas virtuales, pero tienen encuentros tutoriales cada 8 días en el colegio INEM.

Y las especializaciones también son modalidad distancia, especialización en gerencia de proyectos, especialización en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, tienen oportunidades de financiación directa de la matrícula con la cooperativa Minuto de Dios con una tasa de interés muy baja y empezamos a operar ya con nuestros primeros grupos, nuestras primeras cortes en el mes de febrero del 2026.

Álvaro Lozano, rector del colegio INEM de Armenia y esta alianza con Uniminuto “esa es una oportunidad coyuntural, veníamos trabajando desde el año pasado en esta esta propuesta para mejorar la formación de los estudiantes, no solamente del INEM, sino también una propuesta para toda la ciudad de Armenia. Creemos que esta alianza va a ayudar mucho a la formación técnica y laboral profesional de todos los estudiantes desde la formación del INEM en articulación inmediata con la universidad, en este caso, Uniminuto.

De manera se va a prestar las instalaciones para el funcionamiento de Uniminuto.

Es un tema de concesión, un acuerdo que es un gana a gana para la institución educativa, Uniminuto requiere el espacio, pero también le aporta unos recursos y una formación donde van directamente para los estudiantes del colegio INEM, es decir, es un gana a gana donde la institución tiene instalaciones, ellos no apoyan el proceso curricular de la institución y la oferta para nuestros estudiantes con el propósito que aún en décimo y en el 11, ellos se van articulando con la universidad y eso va a favorecer mucho a la familia para los recursos que tiene que aportar para una formación universitaria y da una opción de proyecto de vida para nuestros estudiantes.

Esto de alguna manera es parte de los procesos y proyectos que se están estableciendo para que el INEM vuelva a ser lo que fue.

El rector subrayó “nosotros hemos pensado que el INEM volverá a brillar desde esa parte que hemos hablado para que la ciudadanía en Armenia entienda que el INEM tuvo un momento de gloria muy importante, nos dejó una historia muy marcada, pero que en este presente volverá a un tema contemporáneo de formación para el trabajo, formación en competencias ciudadanas, formación del momento, pero que hará que la institución educativa tenga ese plus para que la ciudadanía de Armenia pueda elegirnos como una institución que ofrece formación.

¿Cuándo llegaría la Uniminuto al INEM?

Es un proceso que es inmediato, a corto plazo, es posible que la Uniminuto empiece a trabajar desde octubre de este 2025, si las cosas se dan y nosotros, en el proceso uso de articulación con la Uniminuto de formación de los estudiantes empezaríamos para el 2026.