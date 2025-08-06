¿Cuál es la situación que se presenta con el colegio Inem de Armenia?

Armenia

A través de redes sociales se ha generado una polémica debido a lo que sería el cierre de la institución educativa Inem de la ciudad que es de alto reconocimiento y trayectoria.

En diálogo con Caracol Radio, el rector Álvaro Lozano indicó que fue en medio de una reunión de rectores con la administración municipal que les ratificaron la situación en la que buscan que la Normal superior se extienda al Inem, aunque aclaró que falta la aprobación del alcalde de la ciudad.

Explicó que la medida no se ha socializado de manera oportuna a la comunidad educativa puesto que la alerta se generó a través de mensajes de redes sociales.

Resaltó que la razón que atribuyen a este proceso es por baja cobertura, pero considera no es un tema exclusivo de este colegio puesto que incluso se registra a nivel país por eso es clave el fortalecimiento para evitar el cierre.

Afirmó que Armenia tuvo un momento en la que contaba con muchos estudiantes por un tema generacional, pero actualmente la población no ha crecido se está envejeciendo y hay menos niños.

Destacó que el rector que tomaría su lugar sería el de la Normal y él pasaría a otro colegio de la ciudad, pero espera se establezcan las estrategias de fortalecimiento para evitar la medida.

¿Qué dijo el alcalde de Armenia?

Por su parte el alcalde de la capital quindiana, James Padilla entregó las claridades sobre la situación. Especificó que el objetivo es fortalecer a la institución educativa puesto que no desaparecería, sino que habría una especie de fusión.

Fue claro en que actualmente el Inem cuenta con unas instalaciones muy importantes, sin embargo, están siendo subutilizadas puesto que cada día tienen menos estudiantes.

Destacó que el objetivo es ampliar una sede de la Normal que es de mucho prestigio y reconocimiento ya que los niños desean estudiar ya sea en este colegio o el CASD.

Es de anotar que, de acuerdo con la información de las directivas del plantel educativo, la medida sería una realidad el próximo 1 de septiembre de este año.