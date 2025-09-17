Firma austriaca de cosmética sostenible llega a Colombia: esta es la propuesta de Ringana

La venta de cosméticos en Colombia continúa expandiéndose debido al interés por el cuidado personal, la estética y la conciencia de la importancia del cuidado de la salud de la piel y el cabello. Según cifras de Sectorial, en el 2024 el mercado de cosméticos y de cuidado personal cerró con un valor estimado de US$2.884 millones, lo que significó un crecimiento del 4,6% respecto al año anterior.

Así mismo, un estudio de la consultora Grand View Research, estima que el 77% de los consumidores de productos de belleza y cuidado de la piel tienen en cuenta el lugar de donde provienen los ingredientes de los cuales están hechos los productos que están comprando.

En medio de ese panorama, Ringana, una firma de cosméticos sostenibles de Austria, llegó a Colombia para expandir su mercado en Latinoamérica. Bajo su filosofía “FRESH”, la empresa apunta a cautivar a los colombianos con una apuesta que denominan como “fresca, vegana y sostenible”.

Andreas Wilfinger, CEO y fundador de la marca, asegura que escogió a Colombia como segundo país latinoamericano -después de México- para expandir su mercado, motivado “por su magia”.

“Para Ringana, la entrada al mercado colombiano representa otro hito significativo. Este mercado es crucial para llegar a más países de Latinoamérica en el futuro", comentó Wilfinger.

Además, aseguró que la compañía implementará una estrategia de crecimiento en donde, “un equipo local estará completamente dedicado al crecimiento sostenible de la marca. Para nosotros, Colombia era el siguiente paso de nuestros planes de expansión. Estamos encantados de poder continuar nuestra historia de éxito en esta parte del mundo, después de casi 30 años de desarrollo en Europa”.

Cabe mencionar que, actualmente, la marca austriaca tiene presencia en 37 países y cuenta con alrededor de 700 empleados.

¿Qué es Ringana?

La firma nació en Austria en 1996 y se ha consolidado como referente en cosmética natural y vegana. Sus productos están elaborados con un mínimo impacto en el medio ambiente, al estar compuestos por activos libres de aditivos, químicos, aceites minerales y microplásticos. Contienen sustancias activas naturales de alta calidad, además de ser veganos y libre de experimentación animal.

Su concepto se basa en el uso de ingredientes activos antioxidantes altamente concentrados que se desarrollan en su propio laboratorio y se producen según la última tecnología basada en estudios científicos, permitiendo proteger las sustancias activas de alta calidad de forma natural.

La empresa destaca que solo utiliza ingredientes puros. “Cada producto está elaborado con la concentración extrema de sustancias activas que hace que sean únicos y solo utilizamos materias primas certificadas de máxima calidad. Algunos de los ingredientes clave de nuestros productos de belleza son antioxidantes como: la astaxantina, el extracto de pino marítimo, el extracto de té verde y el honokiol".

El CEO de la empresa agregó que, “hoy en día, es evidente que los consumidores están cada vez más atentos al seleccionar productos para el cuidado de la piel, centrándose en los ingredientes y los procesos de fabricación, con la intención de que sean más amigables tanto para la piel como para el planeta. Por eso, en Ringana nos enorgullece afirmar que todos nuestros productos cuentan con fecha de caducidad, lo que confirma su frescura absoluta y su composición con activos naturales”.

Su apuesta por la sostenibilidad

La empresa está alineada con los principios de reutilizar, reducir y reciclar, e ilustra los esfuerzos para que todos los procesos sean lo más respetuosos posible con los recursos utilizados en su proceso de producción.

“Para proteger los frascos de vidrio de los cosméticos frescos de Ringana y evitar que se rompan, no se utiliza un empaque convencional por motivos ambientales: en su lugar, las botellas se envuelven en toallas de algodón orgánico certificado que, una vez desempaquetadas, pueden reutilizarse. De esta manera, el empaque exterior, que normalmente terminaría desechado, adquiere un segundo uso", aseguran.

Para impulsar aún más el concepto de reutilización, la empresa ofrece algo especial: al devolver 10 botellas de vidrio intactas, los clientes reciben un producto gratuito de su elección como agradecimiento. Las botellas vacías se reincorporan al proceso de fabricación.

En Colombia, los primeros productos en llegar incluyen más de 70 referencias, desde cuidado facial hasta complementos nutricionales, todos diseñados con el mismo compromiso ético y ambiental.