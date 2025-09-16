La marca de Shakira, isima, es coronada como la mejor innovación en belleza de 2025

La espera está por terminar. A poco tiempo de su lanzamiento oficial en Colombia, Isima, la revolucionaria marca de cuidado capilar fundada por la empresaria barranquillera Shakira, ha sido reconocida como la mejor innovación en belleza de 2025 por tres referentes globales: Allure, Harper’s BAZAAR y Oprah Daily.

El reconocimiento más destacado es el Best of Beauty de Allure, considerado el “Oscar de la belleza”.

SHAKIRA 2 CORTESIA ISIMA Ampliar

Este galardón no puede ser comprado ni patrocinado. Es otorgado por un panel de editores, químicos cosméticos, dermatólogos y expertos de la industria que prueban miles de productos de forma independiente durante meses. Solo los más innovadores y efectivos reciben el codiciado sello rojo.

Este logro, junto a los elogios de Harper’s BAZAAR y Oprah Daily, confirma que los colombianos tendrán acceso a productos de calidad mundial, cuya eficacia ha sido validada internacionalmente incluso antes de su llegada oficial al país.

Isima se posiciona como una marca que combina ciencia, naturaleza y cultura latina, con fórmulas diseñadas para fortalecer, nutrir y embellecer el cabello. La expectativa por su lanzamiento en Colombia crece día a día, y los detalles sobre la fecha y puntos de venta serán anunciados muy pronto.

Lee la reseña oficial que le otorgó el premio a isima aquí: Allure – Best of Beauty Hair Care Winners 2025