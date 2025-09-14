“La sostenibilidad ya no es un accesorio, es parte del corazón de las empresas”, Rosa Junquera

“La sostenibilidad ya no es un accesorio, es parte del corazón de las empresas”, Rosa Junquera

Rosa Junquera lo dice con claridad: “la sostenibilidad ya no tiene marcha atrás”. La directora de sostenibilidad del Grupo PRISA plantea que el mundo empresarial no puede seguir tratando este tema como un anexo, una moda o una obligación impuesta desde afuera. Hoy, asegura, la sostenibilidad se ha convertido en una herramienta clave para anticipar riesgos, generar valor, construir reputación y responder a las expectativas sociales y ambientales del presente.

Desde Bogotá, donde participó en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad —que reunió a más de 20.000 asistentes entre líderes públicos, privados, comunitarios y académicos—, Junquera compartió, en entrevista con Alfonso Ospina, las acciones que viene liderando PRISA Media y el rol transformador que pueden cumplir los medios de comunicación y el sector educativo en esta transición.

Leer más: “Todos los seres humanos, con solo vivir, estamos generando un impacto”: Alfred Ballesteros

“Las empresas ya no pueden vivir de espaldas a su entorno. Deben entender que el impacto social y ambiental de sus decisiones es parte de su legitimidad”, señala.

¿Por qué es clave que las empresas hablen de sostenibilidad?

Uno de los mensajes más contundentes de Junquera tiene que ver con el cambio de paradigma dentro de las compañías. Para la directora, la sostenibilidad no es un lujo, ni una tendencia que se agota con campañas o conmemoraciones. Es una forma de gestión transversal que atraviesa la gobernanza, las operaciones, la relación con comunidades, las finanzas y la cultura corporativa.

“En PRISA no hablamos de sostenibilidad como algo externo al negocio. Está en el corazón de la estrategia”, explica. Esto significa incluir indicadores ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG) en las decisiones del día a día, así como trabajar con metas claras: por ejemplo, la descarbonización progresiva hacia 2033 y 2050.

Además, destaca que una empresa sostenible no solo reduce su impacto, sino que contribuye activamente a la transformación de su entorno: “Invertimos en contenido responsable, educación de calidad, alianzas con impacto y campañas que movilicen a la ciudadanía”.

El periodismo como barrera contra la desinformación climática

Junquera también advierte sobre los riesgos que enfrenta la sociedad frente a la desinformación en temas ambientales. Asegura que los medios tienen hoy una doble responsabilidad: combatir el negacionismo y el catastrofismo, y ofrecer información rigurosa, basada en ciencia, datos verificables y voces diversas.

“La transición ecológica necesita medios fuertes, independientes y con vocación de servicio público. Por eso estamos impulsando herramientas como Verifica Audio, que detecta audios manipulados con inteligencia artificial”, señala.

Desde PRISA Media, se han impulsado campañas de gran alcance para sensibilizar sobre el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la salud mental y la convivencia digital. Solo en 2024, se han cedido más de cinco millones de euros en espacios publicitarios para visibilizar causas sociales y ambientales.

Educación sostenible: formar ciudadanos críticos desde la escuela

Como parte del mismo ecosistema de transformación, Junquera resalta el papel de la educación. Desde Santillana, se están formando docentes y estudiantes con herramientas para abordar temas clave como cambio climático, uso responsable de la tecnología, alfabetización mediática y salud emocional.

“La sostenibilidad empieza en el aula. Por eso trabajamos con docentes para que puedan llevar estos temas a sus clases con contenidos actualizados, pedagógicos y conectados con la realidad de sus estudiantes”, afirma.

Leer más: Articulación: el primer paso para mitigar la crisis climática en Iberoamérica

Este enfoque busca formar ciudadanos capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso, de participar activamente en la vida democrática, y de comprender que sus decisiones tienen consecuencias ambientales y sociales.

Junquera también valoró la realización de una cumbre de sostenibilidad de esta magnitud en Bogotá. Considera que América Latina tiene desafíos enormes, pero también una gran oportunidad para liderar soluciones innovadoras y comunitarias frente a la crisis climática.

“Estos espacios no solo inspiran, también movilizan. Y lo más importante: visibilizan las experiencias locales que a menudo son invisibles para el resto del mundo”, concluyó.

Su llamado es claro: avanzar con decisión hacia una sostenibilidad que no sea solo ambiental, sino también humana, social, ética y cultural. Una sostenibilidad con propósito, arraigo y visión de largo plazo.