Atención a los cierres viales por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

Los cierres en Carabobo Norte aplican desde el 12 hasta el 21 de septiembre.

Foto: Alcaldía de Medellín.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el montaje y desmontaje de la infraestructura de la Fiesta del Libro y la Cultura, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, adoptará cierres viales en la zona de Carabobo Norte.

Durante el evento, que se realizará entre las 10:00 a. m. del viernes 12 de septiembre y las 9:00 p. m. del domingo 21 de septiembre, permanecerá cerrado el tramo de la calle 77 entre la carrera 52 (Carabobo) y la carrera 53 (avenida del Ferrocarril).

Los cierres ya están activos para las labores de montaje, mientras que el desmontaje se llevará a cabo desde la medianoche del lunes 22 hasta el mediodía del miércoles 24 de septiembre.

La Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito para acompañar las actividades, orientar a los usuarios y garantizar la seguridad en los alrededores.

Asimismo, recomienda usar vías alternas, preferir el transporte público y consultar en tiempo real el estado de las vías a través de los canales oficiales y de los paneles de mensajería variable en los principales corredores viales.

