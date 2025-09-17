El mundo no actúa ante el genocidio: Embajador de Palestina en Colombia

Armenia

En su visita al Quindío en el marco de la convocatoria del sindicato de educadores por la semana por la paz, El Embajador de Palestina en Colombia, Raouf Al-Maliki se pronunció sobre la crítica situación que vive su país debido a la guerra con Israel.

Aseguró que el mundo hasta el momento no ha actuado como debería por lo que Israel continúa con el genocidio con la complicidad de varios países entre esos Estados Unidos, sin embargo, considera que hay más conciencia de los pueblos.

“Eso es lo que hemos buscado desde hace tiempo. El pueblo palestino siempre ha buscado una protección internacional porque el pueblo palestino no tiene ni ejército ni armas, es un pueblo indefenso que ha estado sufriendo durante décadas, ocupación, colonización y ahora la limpieza étnica que siempre también ha sufrido, estamos sufriendo un genocidio", advirtió.

“Un genocidio en vivo y en directo y desafortunadamente el mundo hasta el momento no ha actuado. Israel sabe que puede seguir cometiendo este genocidio porque cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y la complicidad de muchos otros países. Pero esta situación se está cambiando poco a poco gradualmente porque hay más conciencia de los pueblos", manifestó.

Apoyo de celebridades y protestas

Precisamente resaltó las manifestaciones que se han llevado a cabo como en la importante Vuelta a España o por parte de celebridades como es el caso del reconocido actor Javier Bardem quien llegó a la alfombra roja de los premios Emmy con un pañuelo de la bandera de Palestina.

“Es el resultado de que ahora finalmente la narrativa palestina está llegando. La gente se está dando cuenta de la verdadera cara de lo que es el estado de Israel. Un estado genocida, un estado colonial, un estado racista y que no son las víctimas, que las víctimas es el pueblo palestino que ha sufrido, ha perdido su tierra, ha perdido su estado, está sufriendo desde hace décadas la expropiación de su tierra y vive bajo ocupación y colonización del Estado de Israel", alertó.

Afirmó que lo anterior es el resultado de la narrativa palestina en cuanto a que la ciudadanía conozca la realidad de Israel respecto a que es un estado genocida y colonial.

Alertó que lo vive actualmente Palestina es que la hambruna se está usando como herramienta de guerra, bombardear a los niños y la destrucción de la franja de Gaza.

Agregó que 20 mil niños han sido asesinados a manos de Israel, 40 mil han quedado heridos o amputados en sus extremidades y en la franja de gaza hay más de 2 millones de palestinos donde el 10% han sido asesinados o han quedado heridos.

“Y ahora pues estamos viendo el genocidio. Lo que estamos viendo uno nunca antes lo podía siquiera imaginar que se use la hambruna como arma de guerra. Que los niños se estén bombardeando, que se acabe con todo lo que es la franja de Gaza, la infraestructura, que la gente tenga que desplazarse", dijo.

Es importante mencionar que en la noche del martes 16 de septiembre se llevó a cabo un plantón en el sector del parque Sucre de Armenia denunciando el genocidio en Palestina.