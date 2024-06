Pedimos cese al fuego y entrada de ayudas humanitarias: Embajador de Palestina en Colombia

ARMENIA

El embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, desde la universidad del Quindío reitero el clamor internacional ante la crisis que de vive por la guerra en Gaza y señalo “pedimos es un cese al fuego y la entrada de las ayudas humanitarias, porque esto que está pasando es un genocidio total en contra del pueblo palestino y hay que pararlo de inmediato”,

El diplomático participó en un evento llamado Diálogos Glocales, liderado por la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII) y que se llevó a cabo en el auditorio del bloque de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Uniquindío.

La conversación inició con un minuto de silencio por los palestinos fallecidos y la situación actual en Gaza que provocó un gesto de agradecimiento del embajador que no ocultó sus lágrimas por la solidaridad de los asistentes con el pueblo palestino.

El embajador “usted sabe que ahora el tema de Palestina y todo lo que está pasando allá es un tema de actualidad y hay que pues hablar de Palestina y concientizar sobre Palestina la gente tiene digamos curiosidad de conocer y además un gran deseo de solidaridad con Palestina y estos rincones. Siempre están como poco olvidados y entonces para mí es un placer y un honor, pues estar acá compartir algo de la visión de Palestina”

Cese al fuego

Respecto a todo lo que está pasando allá el objetivo nuestro es conseguir nuestra libertad que en nuestro pueblo pueda seguir en su tierra, vivir en libertad como el resto de los pueblos y que lo más inmediato es un cese al fuego y la entrada de las ayudas humanitarias porque esto que está pasando es un genocidio total en contra del pueblo palestino y hay que acabarlo de inmediato, entonces el reto es que más y más pueblos y estados se unan a nuestra lucha para que de inmediato se ponga fin a este genocidio, porque aquí hay gente también que quiere saber sobre Palestina que quiere también solidarizarse y esta es una manera de hacerlo saber más sobre Palestina expresarse en apoyo de Palestina y e incluso también ir más allá y tomar acciones.

En Palestina tenemos varias universidades también que son excelentes universidades y si podemos establecer algún vínculo académico también y un intercambio Académico Estudiantil entre la Universidad del Quindío y Universidad de palestinas y este es todo eso este también sería otro motivo.

“Palestina le duele al mundo entero. La cuestión aquí, señores, no es de religión, nunca lo ha sido. Es de resistencia, de un pueblo que busca su libertad en contra de un proyecto colonialista que lo que quiere es dominar toda Palestina y apropiarse de ella a favor de una población inmigrante que no tiene nada que ver con nuestro territorio. Sabemos y entendemos que nuestra lucha no es sólo del pueblo palestino, sino de toda la humanidad”, concluyó el embajador palestino.