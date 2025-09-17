Atlético Nacional ya tuvo un acercamiento con un DT uruguayo ¿De quién se trata?

Atlético Nacional oficializó este martes la salida del técnico argentino Javier Gandolfi, quien deja el club antioqueño al cabo de 51 partidos dirigidos. Los dirigentes del cuadro antioqueño ya trabajan en la búsqueda de un nuevo entrenador en propiedad.

Mientras se define un nuevo entrenador, el exjugador Diego Arias quedará a cargo del club, una posición que ya ha asumido previamente. Arias dirigiría al Verdolaga en su partido del próximo domingo en Santa Marta contra el Unión Magdalena.

Nacional contactó a un DT uruguayo

Según se ha informado en El VBar Caracol, la prioridad del club es fichar un director técnico extranjero y en ese orden de ideas, ya se habría presentado un primer acercamiento con un candidato.

Según informó Santiago Aristizábal, panelista de El VBar, las directivas del equipo ya tuvieron un primer encuentro con el uruguayo Vicente Sánchez, director técnico de 45 años y cuyos mejores logros como entrenador los ha tenido en el fútbol mexicano.

Si bien Aristizábal no reveló mayores detalles de este primer encuentro entre ambas partes, si se ha podido conocer que Sánchez es uno de los serios candidatos que baraja el club antioqueño para reemplazar a Gandolfi.

¿Quién es Vicente Sánchez?

Vicente Sánchez es un director técnico uruguayo de 45 años que tuvo un paso importante como futbolista, siendo campeón del fútbol de su país con Nacional de Montevideo, en el 2001, y multicampeón con el Toluca, con el cual ganó dos Ligas (2002 y 2005) y una Concachampions, en el 2003.

Como director técnico, su experiencia se reduce al Cruz Azul, con el cual ganó la Concachampions del presente año, dirigiendo apenas unos cuantos partidos.