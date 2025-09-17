¡Atención conductores! Entra en funcionamiento nuevo semáforo en Barranquilla: ¿dónde está ubicado?

La Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa que a partir de hoy miércoles 17 de septiembre se pondrá en funcionamiento un nuevo semáforo en la calle 53 con carrera 44.

Esta nueva intervención tendrá una programación de tiempos ajustada a la demanda vehicular y peatonal, basada en estudios técnicos de aforo, análisis de demoras, colas y fluidez del tráfico. La distribución de los tiempos del semáforo se adaptará a los distintos momentos del día, priorizando las horas de mayor represamiento vehicular, para garantizar una circulación más fluida y segura.

¿Qué incluye está implementación?

Además de la instalación de equipos semafóricos, también habrá nueva señalización y demarcación vial con el fin de fortalecer el control de tráfico en la zona y facilitar la adaptación de conductores, ciclistas y peatones a este nuevo sistema.

Cabe destacar que en los primeros días de operación la medida contará con el acompañamiento de la Policía de Tránsito y de orientadores de movilidad, quienes estarán en la intersección para guiar a los usuarios de la vía y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Por su parte, Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial expresó que “Este nuevo semáforo hace parte de las soluciones que venimos implementando para organizar la movilidad en puntos estratégicos de la ciudad. Utilizamos datos técnicos y herramientas modernas que nos permiten tomar decisiones que optimizan la movilidad. Nuestro compromiso es mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento para todos”.

Recomendaciones de La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

• Respete siempre las señales de tránsito y los semáforos.

• Conduzca con precaución y mantenga una actitud paciente mientras se ajustan los tiempos de circulación.

• No bloquee la intersección y permita el paso seguro de peatones y ciclistas.

•Respete los límites de velocidad establecidos en la zona.