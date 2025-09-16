Tribunal suspendió provisionalmente concurso de méritos convocado por ICA al encontrar inconsistencias

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el concurso de méritos convocado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tras admitir una demanda de acción popular.

La demanda, interpuesta por la Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa, argumenta que se vulneraron derechos colectivos al excluir a los ingenieros agrónomos de varios cargos.

“El Despacho considera apropiada la suspensión provisional de urgencia del proceso de selección dada la inminencia de la siguiente fase que consiste en la elaboración de la lista de elegibles, circunstancia que de producirse generará una situación difícilmente reversible”, se lee en la decisión judicial.

Añade que existía “una inconsistencia de las reglas del proceso de selección con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior que justifica la suspensión del proceso”.