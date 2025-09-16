Terminada la audiencia, alias el “Sastre” fue enviado a la cárcel

Medellín

Este lunes terminaron las audiencias de legalización e imputación de cargos contra alias el “Sastre” capturado por el Batallón de Policía Militar N.°4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con Policía Antioquia y la Fiscalía, en la comuna trece de Medellín, señalado de apoyar logísticamente al frente 36 de las disidencias que delinquen en el Antioquia.

Se trata de Wilder Horacio Montoya, quien según las autoridades es conocido con los alias del “Sastre” o “El Tío”. A esta persona, luego de las audiencias, un juez le ordenó detención preventiva en centro carcelario luego de la imputación de cargos, entre ellos, presuntamente de haber “ participado en la instalación de banderas alusivas a esta estructura el pasado miércoles en el barrio Loreto, donde se detonaron artefactos explosivos que afectaron activos estratégicos de la Nación”, dijo la Séptima División el día de su detención.

También se le acusa de presuntamente fabricar uniformes y otro material de intendencia para el frente 36, además de integrar las redes de apoyo de ese grupo.

Esta persona deberá seguir afrontando el proceso en su contra desde un centro de reclusión ordenado por un juez.