Restaurante Andrés D.C. retoma su operación por completo: finaliza medida preventiva del MinTrabajo

En diálogo con La W, el empresario Andrés Jaramillo habla a propósito de los 40 años de Andrés Carne de Res.

A través de un comunicado oficial, el restaurante Andrés Carne de Res informó que implementó todas las recomendaciones hechas por el Ministerio de Trabajo y de tal forma, se dio por finaliza la medida preventiva aplicada en la cocina del tercer piso de su sede ubicada en la calle 82 en Bogotá.

Así, el establecimiento retoma su operación “de manera integral y sin restricciones”, después del accidente ocurrido el viernes 5 de septiembre que dejó a nueve personas con quemaduras leves tras la falla de una máquina de humo, que expulsó chispas incandescentes sobre los clientes.

Cabe mencionar que una de las víctimas de este incidente denunció a Caracol Radio que hubo más heridos a raíz de este suceso, quienes no fueron atendidos y simplemente se retiraron del establecimiento al contar con lesiones menores. Esta persona declaró que la evacuación fue difícil y la atención médica, tardía.

La visita del MinTrabajo a Andrés D.C.

Como resultado, el Ministerio de Trabajo realizó una visita de control a Andrés D.C. después del accidente. La entidad notificó diversos riesgos eléctricos y térmicos en el funcionamiento de la cocina ubicada en el tercer piso del restaurante.

La diligencia se extendió por más de ocho horas y contó con la participación de la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz.

A partir de dicha visita, el MinTrabajo anunció la suspensión de la cocina, inicialmente, por una semana. Luego, la medida se levantaría en caso de que las acciones correctivas fuesen aplicadas.

El restaurante indicó que, tras acatar las recomendaciones de la entidad, reabrió sus puertas el lunes 15 de septiembre.

Andrés D.C. se compromete a cumplir estándares de seguridad y salud en el trabajo

En el comunicado publicado por el restaurante este martes, 16 de septiembre, el establecimiento se comprometió a “cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo”. Además destacaron que la reapertura total de la cocina “es el resultado del trabajo conjunto y diligente de nuestro equipo”.

Cabe recordar que este restaurante ya había protagonizado una polémica similar, cuando Laura Villamil, exbailarina del establecimiento, sufrió múltiples y graves quemaduras durante un espectáculo con fuego que tuvo lugar en la sede de Chía en agosto de 2024.

Recién en febrero de este año, Villamil salió de la Fundación Santa Fe, donde estuvo internada durante cinco meses y medio por la gravedad de sus heridas.

Andrés D.C. cerró el comunicado asegurando que “las puertas estarán siempre abiertas con la alegría, el sabor y la energía que nos caracterizan”.