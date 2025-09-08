Abogado de Laura Villamil desmiente versiones sobre indemnización de Andrés Carne de Res

Colombia

El abogado Camilo Andrés Rojas Castro, apoderado de Laura Daniela Villamil Leguizamón, emitió un comunicado en el que negó que la información difundida en algunos medios y redes sociales sobre la indemnización recibida por parte del restaurante Andrés Carne de Res sea verídica.

“La información difundida no corresponde a la realidad del acuerdo, el cual goza de reserva legal”, señaló el jurista, quien agregó que divulgar montos “pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”.

Contexto del caso

Laura Villamil, bailarina profesional, sufrió un grave accidente el 12 de agosto de 2024 mientras realizaba un show en el establecimiento, cuando resultó con quemaduras en el 80 % de su cuerpo. El hecho conmocionó a la opinión pública y generó múltiples cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el lugar.

Petición a los medios

En su pronunciamiento, el abogado también hizo un llamado a la prensa y a las plataformas digitales:

No usar el caso de Laura como referente en otras situaciones que puedan afectar al restaurante.

Evitar divulgar información no confirmada sobre la indemnización.

Respetar el proceso de recuperación y la privacidad de la familia.

Según el comunicado, volver a hacer visible un episodio tan doloroso interfiere negativamente en la rehabilitación física y emocional de la joven.