Reportan 9 heridos, pero hubo más que se fueron sin ser atendidos: Testigo caso Andrés Carne de Res

El viernes 5 de septiembre, un accidente en el restaurante Andrés DC, en Bogotá, dejó, según el reporte preliminar, nueve personas con quemaduras leves tras la falla de una máquina de humo que expulsó chispas incandescentes sobre los clientes.

De esta manera, hubo lesiones en rostro, brazos y espalda, además de daños materiales. Entre las víctimas, se cuestionó las medidas de seguridad y se pidieron sanciones ejemplares. Este hecho sostiene el debate sobre la preparación de bares y restaurantes frente a emergencias.

Andrés DC suspendió el uso de estos equipos, mientras autoridades investigan posibles incumplimientos y las víctimas anunciaron acciones legales para exigir responsabilidades. En este contexto, J Javier, testigo del caso, pasó por 6AM, para ampliar la información sobre el tema.

¿Qué fue lo que sucedió en Andrés DC?

Javier relató que el viernes en la noche asistía a una cena de amigos en este sitio concurrido cuando, como parte de la ambientación, una máquina de humo presentó una falla y comenzó a lanzar material incandescente.

El testigo describió que caía como una lluvia sobre las mesas y que incluso su esposa tenía humo saliendo de la cabeza tras prenderse su cabello. Javier logró apagar las pequeñas llamas, pero varias personas sufrieron quemaduras de primer y segundo grado en rostro, pecho, espalda y otras partes del cuerpo.

Adicionalmente, resaltó que la evacuación fue difícil y la atención médica tardía. “Reportan allí nueve heridos de esto; realmente hubo muchos más. Lo que pasa es que, al final, todos los que tenían situaciones menores, indignados, se fueron y no terminaron siendo atendidos. La logística es bastante precaria. Uno se queda preocupado por lo que puede llegar a suceder y lo que ya se ha vuelto algo frecuente en esta cadena”, agregó.

¿Qué hizo el establecimiento, frente al incidente con la máquina?

Por su parte, Javier relató que, tras el incidente, fueron llevados a una zona administrativa donde una enfermera empezó a atenderlos. Explicó que lo primero que escucharon fue la promesa de que les pagarían la ropa dañada, algo que consideró molesto porque lo material era lo de menos frente a la gravedad del hecho.

“Ya cuando vieron que la situación era un poquito más de lo que pensaban, llamaron al personal, al doctor, un médico que estaba solo, sin equipos necesarios, y se demoró un tiempo en llegar para hacer la atención”, dijo.

También afirmó que insistió en que la situación no debía ocurrir, ya que nadie espera sufrir lesiones en un espacio de entretenimiento. Para Javier, un lugar con antecedentes de incidentes debería garantizar una atención más eficiente y una regulación más estricta por parte de las autoridades competentes.

¿Se tiene pensado interponer alguna acción legal contra Andrés DC?

Javier manifestó que no es aceptable que estos hechos se repitan ni que la compañía intente minimizar la gravedad del incidente.

“Tenemos el mayor cariño y el mayor respeto por la gente de Andrés Carne de Res. Todos sus locales son serios, son trabajadores, dan empleo, son una empresa que queremos los colombianos, pero algo les está saliendo mal. En este sentido, una de esas chispas hubiera podido causar un incendio”, añadió.

Del mismo modo, reconoció que ninguna persona resultó con lesiones comparables al caso de Laura, pero insistió en que fueron muchos los afectados por la falla de una máquina, lo que plantea dudas sobre los protocolos de seguridad, mantenimiento y evacuación.

Finalmente, agregó que el lugar no ofrece una salida rápida y adecuada en caso de emergencia y advirtió que se requieren cambios antes de que ocurra una tragedia mayor. Además, mencionó que varias víctimas, incluida él, consideran emprender acciones legales.