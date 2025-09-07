Accidente en Andrés DC dejó al menos nueve heridos y abrió debate sobre seguridad en espectáculos

Andrés Carne de Res. Foto: Colprensa. // Simulación de show de fuego // Getty Images

Entrevista a Javier Moreno: uno de los afectados en el incidente

Colombia

La noche del viernes 5 de septiembre, un accidente con una máquina de humo en el reconocido restaurante Andrés DC, ubicado en la zona rosa de Bogotá, dejó al menos nueve personas con quemaduras leves y daños materiales.

El incidente se produjo cuando el dispositivo, que debía expulsar humo como parte del espectáculo, presentó una falla y comenzó a lanzar chispas incandescentes que alcanzaron a clientes. Varios asistentes resultaron con lesiones en rostro, manos, brazos y espalda, además de daños en su vestimenta y hasta caída de cabello por la exposición a las partículas encendidas.

“No podemos esperar a que haya un muerto”: Afectado en entrevista con Caracol Radio

Una de las victimas criticó fuertemente las condiciones de seguridad en el lugar:

“Esto debe ser investigado y sancionado con medidas ejemplares. No podemos esperar a que haya un muerto para que actúen”.

El testimonio abrió un debate sobre qué tan preparados están los establecimientos de entretenimiento para responder a emergencias.

Reclamos legales y quejas oficiales

Las víctimas anunciaron que ya interpusieron quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Secretaría de Gobierno, además de iniciar acciones legales para determinar responsabilidades.

La respuesta de Andrés DC

El restaurante lamentó lo sucedido en un comunicado y aseguró que suspendió el uso de todas las máquinas de humo mientras se realiza una revisión técnica. El objetivo, dijeron, es garantizar la seguridad de sus comensales y del personal.

Autoridades en alerta

La Alcaldía y los organismos de control investigan si hubo incumplimiento en los protocolos para el manejo de pirotecnia y efectos especiales en espacios cerrados. El caso podría sentar un precedente para la regulación de espectáculos en Bogotá.

El caso de Laura Daniela Villamil, hace un año

Con ello, es importante recordar otros sucesos en la trayectoria de Andrés Carne de Res.

En agosto del 2024, un infortunado hecho se presentó en el restaurante Andrés Carne de Res. Laura Villamil, bailarina del establecimiento, sufrió un accidente laboral que le causó quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Desde entonces, Laura ha tenido que luchar por salir adelante. Según Laura, los médicos afirman que es un milagro que ella saliera con vida, argumentando que pacientes que presentan un 45% de quemaduras en el cuerpo no sobreviven, y las de la bailarina fueron del 85%.