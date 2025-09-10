Viceministra detalla riesgos laborales y de infraestructura en Andrés DC: evitamos un accidente masivo

En diálogo con La W, el empresario Andrés Jaramillo habla a propósito de los 40 años de Andrés Carne de Res.

Tras una inspección, el Ministerio de Trabajo paralizó la cocina principal del reconocido restaurante Andrés Carne de Res debido a múltiples riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. La viceministra Sandra Muñoz detalló en 6AM de Caracol Radio las preocupantes condiciones encontradas, que incluyen cables expuestos, falta de ventilación y desorden generalizado.

La viceministra Muñoz explicó la situación encontrada en Andrés Carne de Res DC Es así como dice Andrés D.C., “Está cerrada solo una parte, pero sigue funcionando el local. Ayer paralizamos parcialmente la sede de Andrés Carne de Res, dice, cerramos toda la zona de preparación de alimentos, esto es la cocina principal de Andrés Carne de Res”.

Muñoz enfatizó que la medida no implica el cierre total del establecimiento sino únicamente la paralización de la cocina principal por una semana: “Esto significa que Andrés Carne de Res no está cerrada como establecimiento en venta de licor y otros entretenimientos y demás que hace Andrés Carne de Res, pero todo lo que tiene que ver con la preparación de alimentos de su zona principal o de su cocina principal está paralizada totalmente por una semana”.

La funcionaria detalló los graves riesgos encontrados en la cocina, donde laboraban alrededor de 50 trabajadores: “Encontramos varios riesgos preocupantes para el Ministerio de Trabajo... Es una cocina que tenía alrededor de 50 trabajadores laborando al interior en un riesgo inminente de la salud, la vida y la seguridad”.

Entre los riesgos identificados, Muñoz destacó la presencia de cables expuestos cerca del agua y zonas de aguas negras.

Noticia en desarrollo