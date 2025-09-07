Hasta el 9 de Septiembre: Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2025
Colombia será escenario del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – FICDEH 2025, un espacio que une cine, memoria y cultura para reflexionar sobre la defensa de la vida y la transformación social.
Colombia
Este año, el festival se centra en el lema “¡Sí hay poder humano!”, resaltando la capacidad de las personas y comunidades para generar cambios desde lo local hasta lo global.
Ocho ciudades y 30 municipios en todo el país
El FICDEH 2025 se celebra en 8 ciudades principales y 30 municipios, en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
La programación incluye:
• 75 películas de 42 países.
• 7 producciones colombianas.
• 34 películas dirigidas por mujeres.
• 38 estrenos: 10 nacionales y 28 internacionales.
Los temas van desde el arte y la música como resistencia, los derechos sexuales y reproductivos, la identidad de género, la memoria del conflicto en Colombia y las luchas contra la ocupación y la guerra en el mundo.
Formación e industria audiovisual
El festival no solo proyecta cine. También cuenta con:
• 26 charlas y 20 talleres.
• Espacios de industria como el Clúster MIA e ImpulsoLab, que impulsan proyectos audiovisuales con enfoque social y de derechos humanos.