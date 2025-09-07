Actualidad

Hasta el 9 de Septiembre: Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2025

Colombia será escenario del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – FICDEH 2025, un espacio que une cine, memoria y cultura para reflexionar sobre la defensa de la vida y la transformación social.

Hasta el 9 de Septiembre: Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2025

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

Este año, el festival se centra en el lema “¡Sí hay poder humano!”, resaltando la capacidad de las personas y comunidades para generar cambios desde lo local hasta lo global.

Ocho ciudades y 30 municipios en todo el país

El FICDEH 2025 se celebra en 8 ciudades principales y 30 municipios, en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

La programación incluye:

• 75 películas de 42 países.

• 7 producciones colombianas.

• 34 películas dirigidas por mujeres.

• 38 estrenos: 10 nacionales y 28 internacionales.

Los temas van desde el arte y la música como resistencia, los derechos sexuales y reproductivos, la identidad de género, la memoria del conflicto en Colombia y las luchas contra la ocupación y la guerra en el mundo.

Formación e industria audiovisual

El festival no solo proyecta cine. También cuenta con:

• 26 charlas y 20 talleres.

• Espacios de industria como el Clúster MIA e ImpulsoLab, que impulsan proyectos audiovisuales con enfoque social y de derechos humanos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad