Hasta el 9 de Septiembre: Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2025

Colombia

Este año, el festival se centra en el lema “¡Sí hay poder humano!”, resaltando la capacidad de las personas y comunidades para generar cambios desde lo local hasta lo global.

Ocho ciudades y 30 municipios en todo el país

El FICDEH 2025 se celebra en 8 ciudades principales y 30 municipios, en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

La programación incluye:

• 75 películas de 42 países.

• 7 producciones colombianas.

• 34 películas dirigidas por mujeres.

• 38 estrenos: 10 nacionales y 28 internacionales.

Los temas van desde el arte y la música como resistencia, los derechos sexuales y reproductivos, la identidad de género, la memoria del conflicto en Colombia y las luchas contra la ocupación y la guerra en el mundo.

Formación e industria audiovisual

El festival no solo proyecta cine. También cuenta con:

• 26 charlas y 20 talleres.

• Espacios de industria como el Clúster MIA e ImpulsoLab, que impulsan proyectos audiovisuales con enfoque social y de derechos humanos.