Las historias de la juventud y sus realidades en las calles bogotanas en “Tres Lunas Nuevas”

Rodrigo Dimaté presenta en salas colombianas su primera película “Tres Lunas Nuevas”, un drama desarrollado en las calles de Bogotá, que se estrena el 21 de agosto en salas de cine. Son diferentes realidades las que se narran en el largometraje, tres historias de jóvenes que viven en San Luis vía La Calera, Kennedy y el centro de Bogotá.

Sobre la construcción de “Tres Lunas Nuevas”, Rodrigo Dimaté dice a Caracol Radio, “con Quó Cine venimos en ese proceso de búsqueda e investigación, de encuentro con otros artistas con esas realidades locales, con el rap que es muy importante en la película y de ahí fueron surgiendo las historias”.

Cortesía: Quó Cine “Tres lunas nuevas” Ampliar

Protagonizada por Elkin Caro, Marta Correa, Marlon Rodríguez, David Cardona, Nicolas Holguín, Juan Sebastián Carrillo y Juan Diego Mosquera, “Tres Lunas Nuevas” presenta a Alex de 16 años que no va al colegio y pasa su día por ahí, en aparente libertad, haciendo lo que le dijeron que no hiciera; Steven de 20, intenta mantener un trabajo, pero siempre hay un amigo, una fiesta, un problema; Kevin con 23 años quiere huir de la droga y la violencia, esperando, en medio de continuos fracasos, un milagro. La loma está cubierta de escombros y los muros se tragan el sol, se escuchan risas y música, las voces emergen de la nada: la ciudad y sus visajes, cada esquina a cualquier hora.

Los protagonistas de cada relato son testigos del caos y el frenetismo. Toman consciencia de su realidad sin dejar de estar expuestos, hasta el crucial momento en que deben resistir o ceder al remolino, a un destino repetido por muchos, a la violencia natural que recorre las calles y callejuelas como fluido vital que moviliza y posibilita todo. “Tres lunas nuevas” es una película de Quó Cine, en asocio con Baal Cine y Radiola Films. Con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes Colombia. La distribución en salas colombianas está a cargo de Danta Cine.