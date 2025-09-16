Motociclistas levantan manifestación tras acuerdo con Alcaldía y anuncian nueva protesta el jueves

La jornada de movilización de motociclistas en Bogotá tuvo como punto clave la Plaza de Bolívar, donde cientos de manifestantes se concentraron en rechazo a lo que consideran una mala gestión de la movilidad en la ciudad.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, recordó que por motivos de seguridad no está permitido el ingreso de vehículos motorizados a la Plaza y pidió que las concentraciones se realicen de manera pacífica. Tras varias horas de diálogo, se levantó la protesta y se restableció el paso en la calle 12 con carrera 8.

Nuevo llamado a marchar

El concejal Julián “Fuchi” Forero, quien encabezó la jornada, pidió a los asistentes mantenerse firmes y anunció que el próximo jueves a las 2:00 p.m. se retomarán las manifestaciones.

Uno de los participantes señaló: “Seguimos invitando a todos los moteros que están en ese acuerdo que vengan y hagan presencia y nos apoyen. ¿Por qué estamos manifestándonos? Bueno, porque estamos cansados de la mala gestión del señor alcalde, el tema de movilidad, la corrupción, la cantidad de demandas que ha recibido esta Secretaría de Movilidad y no hemos recibido respuesta alguna”.

#BOGOTÁ | Motociclistas levantan la manifestación en la Plaza de Bolívar tras acuerdo con la Alcaldía y se restablece el paso en la calle 12 con carrera 8. Sin embargo, anuncian un nuevo llamado a protestas el jueves a las 2:00 p.m.@Marcelasantos_nhttps://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/yi6rgz98jD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 16, 2025

Las razones de la protesta

Los motociclistas aseguran que sus reclamos se centran en:

Inconformidad con las medidas de movilidad en Bogotá.

Acusaciones de corrupción en la administración distrital.

Falta de respuesta a las demandas radicadas ante la Secretaría de Movilidad.

Mientras tanto, TransMilenio reportó que a lo largo de la jornada más de 214 mil usuarios resultaron afectados por bloqueos en distintos puntos de la ciudad.