Menor se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellada por un motociclista en La Virginia

Pereira

En delicado estado de salud se encuentra una menor de 14 años de edad, luego de que fuera embestida por el conductor de una motocicleta que, al parecer, estaba en estado de alicoramiento.

Los hechos se presentaron en la calle 10 con carrera cuarta en el barrio La Playa, del municipio de La Virginia a plena luz del día, la menor atravesaba la calle cuando el motociclista la embistió.

Juan Alejandro Marulanda, secretario de tránsito de La Virginia entregó los detalles de este accidente y adujo que el motociclista estaba en estado de alicoramiento y no contaba con ningún documento de la motocicleta.

“En la calle 10 con carrera 4 del barrio La Playa, un motociclista de 28 años arrolló a una menor de 14 que cruzaba la vía con una señora. El conductor, que se movilizaba en una AX4 sin documentos ni licencia y en estado de embriaguez grado 1, fue capturado por la Policía y conducido al CTI. La Secretaría de Tránsito y Movilidad reiteró su compromiso con la seguridad vial en el municipio”agregó Marulanda.

Este sujeto, aunque fue capturado en el momento, debió ser dejado en libertad, toda vez que la evidencia reina, que era la prueba de alcoholemia no se realizó en el momento indicado.

