Niño de 4 años permanece en estado crítico tras brutal golpiza de su padre en Medellín

Medellín

Un niño de 4 años permanece en delicado estado de salud luego de ser víctima de una fuerte golpiza propinada, presuntamente por su propio padre en Medellín, causándole lesiones en la cabeza y el tórax.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el menor fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y posteriormente trasladado al Hospital General de Medellín, donde se debate entre la vida y la muerte.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su dolor e indignación frente al caso, señalando que pidió que se priorice la investigación para capturar al responsable.

“Me he comunicado con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida”, expresó el alcalde en redes sociales.

Otros hechos de maltrato infantil

Este hecho es el segundo caso de maltrato infantil conocido en una semana. En el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, quedó registrado en video un padre golpeando brutalmente a su hijo de 16 años en zona rural.

La alcaldía de Yarumal informó que tras conocerse los hechos se logró la captura del hombre, mientras que el adolescente quedó bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).