Ladrones con metralleta Mini Uzi intentaron escapar de la Policía en Bogotá: Fueron Capturados

La captura se dio en el sur de la ciudad cuando fue interceptado un taxi en el que intentaban escapar tres hombres.

Capturan a grupo de ladrones que tenían en su poder una ametralladora 'Mini Uzi'

Informaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá que estos hechos se presentaron en la calle 22 sur con carrera 24, mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje, allí observaron un taxi en actitud sospechosa, por lo cual dan la orden de pare al conductor de este vehículo, quien hace caso omiso a los uniformados y emprende la huida.

De manera inmediata, se activó un plan candado y se logró detener este automóvil. Asimismo, al efectuar el registro, se halló un arma traumática modificada tipo Mini Uzi, munición y un supresor de sonido. En el procedimiento se logró la captura de tres personas de edades entre los 24 y 31 años. De igual manera, estos ciudadanos presentan antecedentes por los delitos de hurto calificado y agravado y homicidio. Asimismo, ofrecieron dinero a los uniformados para evitar ser capturados.

Estas tres personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos incautados y el vehículo inmovilizado.

