Robo a empleados y clientes en una tienda de cadena en el norte de Bogotá

Bogotá D.C

En la noche de este jueves 4 de septiembre, el barrio Alcalá en la localidad de Usaquén fue escenario de un robo en una tienda de cadena.

Hacia las 7:40 p.m. dos hombres con casco de motociclistas y con armas de fuego ingresaron al Oxxo e intimidaron a los trabajadores y a los clientes para robarlos.

En los videos de las cámaras de seguridad se ve cómo intimidan al cajero de la tienda, a un hombre que estaba al parecer con su hija, una niña menor de edad.

Uno de los hombres se lleva a los clientes a otra parte de la tienda, mientras el segundo delincuente roba la caja registradora y una botella de licor.

En un momento, una mujer entra a la tienda, sin darse cuenta que está siendo atracada, y también le roban el bolso.

Los ladrones logran escapar con las pertenencias de las personas.

“Dos ciudadanos ingresan con arma de fuego intimidando a unos usuarios de una cadena de supermercados de gran superficie donde les hurtan sus pertenencias y se hurtan la suma de 150 mil pesos producido de este establecimiento de comercio”, indicó el Teniente Coronel, John Fernando Díaz, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones haciendo labores de vecindario y revisando las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.