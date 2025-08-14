Balacera en el suroccidente de Bogotá por intento de robo de una camioneta

Bogotá D.C

En el barrio Castilla en la localidad de Kennedy , ladrones intentaron robar una camioneta en la que iba el conductor.

De acuerdo con información de la Policía de Bogotá, el conductor fue bajado de su vehículo en medio de amenazas por parte de los delincuentes que llevaban armas de fuego y quienes se fugaron inmediatamente en la camioneta robada.

“Gracias a la alerta oportuna del propietario de la camioneta se realiza seguimiento a través del dispositivo GPS con la empresa de seguridad privada logrando interceptar el vehículo en el barrio Remanso, localidad de Puente Aranda”, informó el mayor Diego Rojas, Comandante de la Estación de Policía Puente Aranda.

Los delincuentes al darse cuenta de la persecución policial, disparan contra los uniformados y estos también reaccionan logrando la captura de uno de los ladrones.

“Debido a esto, se neutraliza a una de estas personas que estaría vinculada en el hecho, logrando la captura de uno de los responsables, el cual es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, informó el mayor.

Como esta persecución policial dejó a un muerto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la investigación del caso.