Leyenda del Real Madrid, ilusiona a la Selección Colombia: “Pueden ganar el Mundial”

El recordado centrocampista del Real Madrid, José María Gutiérrez, más conocido como Guti, es un referente del fútbol español, ganó tres Champions League y dos Copas Intercontinentales con el equipo merengue. El exfutbolista estuvo en territorio nacional y aprovecho para hablar sobre el momento de la Selección Colombia en el marcó de la renovación de la alianza entre la Liga y RushBet por quinto año consecutivo.

Guti le apuesta por el proceso que lleva la Tricolor Colombiana de la mano de Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 que se jugara en Estados Unidos, México y Canadá. También recordó su relación con la leyenda del fútbol colombiano Freddy Rincón, con el que coincidió en el Real.

¿Qué dijo Guti sobre la Selección Colombia?

También destacó lo realizado por Colombia en la Copa América del 2024, donde disputó la final con la campeona del Mundo Argentina, señalando que esta actuación evidencia que la selección está preparada para competir a gran nivel de cara al 2026.

“Yo si fuere Colombiano lo estaría, al final, si vez la última Copa América donde estuvieron en la final, compitieron muy bien con Argentina, la actual campeona del Mundo. Yo creo que es para estar ilusionado, es verdad que luego es un Mundial con grandes selecciones y que todo puede pasar. La verdad es que Colombia es una selección que puede entrar a ganar el Mundial”, indicó Guti.

En charla con Caracol Deportes también se le preguntó por Luis Díaz, que sonó en algún momento para llegar a la Liga Española. “Nosotros siempre hemos dicho que para la Liga queremos a los mejores jugadores, yo creo que Luis Díaz no solo es un grandísimo jugador, sino muy divertido de ver por los regates que hace y por los goles, por su puesto que me hubiese encantado”.

Recordó al exjugador colombiano del Real Madrid

La leyenda del fútbol colombiano Freddy Rincón fue fichado por el equipo blanco en 1995, llegando a uno de los equipos más grandes del mundo tras la campaña en el Napoli. Un paso corto, pero importante para el coloso de Buenaventura, que Guti aún recuerda.

“El jugador colombiano que más me gusto fue Freddy Rincón, con el que más compartí cosas increíbles, tanto en el vestuario como fuera, comidas, un tipo supercariñoso, superalegre. Un pedazo de jugador que pudo jugar en el Real Madrid, no muchos colombianos no pueden hacer.”

Guti también habló sobre su gusto entre James Rodríguez y Radamel Falcao García, dos referentes históricos en la selección. “Es difícil elegir a uno cuando son tan diferentes, yo creo que un jugador como James que es talentoso con el último pase... y luego Radamel Falcao, uno de los mejores goleadores colombiano y mundiales”.