“Sirius 2 es la única esperanza para la autosuficiencia”: presidenta de Naturgas por salida de Shell

Tras Shell desvincularse de proyectos de gas en Colombia, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, dijo que ahora hay que “cuidar” a Petrobras porque la presión se centrará en el proyecto Sirius 2.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, se mostró preocupada por la decisión de Shell de no seguir adelante en proyectos con Ecopetrol.

Dijo que con esto Colombia perdió una inversión importante de una empresa de talla mundial y que ahora las miradas se centrarán en el proyecto de Sirius 2, donde recalcó que es la única esperanza para que el país sea autosuficiente.

“Lo que estamos hoy perdiendo es una compañía de talla mundial que tiene experiencia técnica y operativa en perforar y producir pozos en el agua, costa afuera, que no es menor y no es una operación típica que las compañías colombianas o, en el caso de Ecopetrol, haya realizado de manera directa antes en calidad de operador, porque Ecopetrol no ha sido operador de un contrato costa afuera”, dijo Murgas.

La presidenta de Naturgas, durante un panel energético en Barranquilla, agregó que no hay que esperar que el proyecto de Sirius 2 entre en el 2029, insistió en que hay que buscar la manera de adelantar ese cronograma de operación.

¿Qué es Sirius 2?

Sirius 2 es el mayor descubrimiento de gas de toda la historia del país con la perforación del pozo Sirius-2 en el Caribe colombiano, en el marco del compromiso de incorporar el gas natural que el país necesita para afianzar la seguridad energética.

La perforación del pozo, que inició el 19 de junio de 2024 y se localiza dentro del área del Bloque GUA-OFF-0, está ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta, con profundidad de lámina de agua de 830 metros.