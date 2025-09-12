Financiar un iPhone en Apple en 2025: conozca las opciones que le ofrecen

Es importante conocer que en la mayoría de tiendas que venden productos de Apple en Colombia, no son tiendas bajo el mismo nombre de la famosa marca norteamericana, pues usualmente, se trata de distribuidores autorizados, como ‘iShop’ o ‘Mac Center’.

Estos lugares ofrecen diferentes alternativas para quienes desean adquirir alguno de sus productos, pero no cuentan con el dinero total para realizar su compra. Esto por medio de diferentes créditos otorgados por entidades bancarias o las conocidas ‘Fintech’.

Le podría interesar: ¿Bajó de precio? Así quedó el costo del iPhone 16 tras lanzamiento del iPhone 17

0es3

Uno de los principales aliados de estos distribuidores es el banco Davivienda, con quienes establecieron lo que llaman ‘Plan 0es3′, una alternativa para que las personas puedan adquirir productos de Apple por medio de una tarjeta de crédito que permite realizar compras superiores a 800.000 pesos en 12, 16 o 18 cuotas con 0% de interés. Sin embargo, esto es solo para productos ‘iPhone’, pues para computadores Mac, este beneficio se añade también si es diferido hasta 36 cuotas.

Otros beneficios que ofrece dicho producto son, descuentos especiales en productos Apple al realizar la primera compra y que no se realizan cobros correspondientes a cuotas de manejo por el primer año.

Es importante resaltar, que este producto tienes diferentes términos y condiciones, por ejemplo, el beneficio de 0% interés para equipos y accesorios que no sean iPhone o Mac, solo se mantendría si es diferido hasta 12 cuotas. Además. Si luego de la compra desea cambiar los plazos a los que fue diferida la compra, también se perderá el beneficio de 0% interés.

Lea también: Apple presenta los nuevos iPhone 17, modelo Air y Pro: precio aproximado en Colombia y características

Addi

Addi es una empresa de tecnología financiera (Fintech) que opera bajo el modelo, compra ahora, paga después. El mismo por el cual, se ofrece como una alternativa de financiación para adquirir diferentes productos Apple, dentro de los beneficios que se proponen con este financiamiento se encuentran:

La rapidez de aprobación del crédito, pues gracias a sus procesos que son agilizados con la IA, ofrecen respuestas mucho más veloces. Tasas de crédito atractivas, ofrecen opciones de financiamiento en las que sus compras pueden ser diferidas en plazos desde 6 hasta 24 meses. Simplicidad, pues no requiere demasiados papeleos ni tramites que tomen demasiado tiempo.

Otros

Por la misma condición de que Apple no cuenta con tiendas oficiales que posean su nombre en la gran mayoría del país, en Colombia, además de las ya mencionadas iShop y Mac Center, existen otros distribuidores autorizados, como empresas de telecomunicaciones del país, ya sean Claro, Movistar, Tigo, Etc. Asimismo, grandes tiendas tales como Falabella, Alkosto, Ktronix, Éxito o Mercado Libre. Las cuales ofrecen diferentes alternativas de compra para sus clientes, por ejemplo, mediante la emisión de tarjetas de crédito propias.

Otras noticias: iPhone 17, un modelo completamente nuevo: ¿cuándo llega a Colombia y en que tiendas se venderá?