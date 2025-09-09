Apple presenta los nuevos iPhone 17, modelo Air y Pro: precio aproximado en Colombia y características

Este martes 9 de septiembre, aproximadamente al medio día (hora Colombia) , la empresa estadounidense Apple, hará oficial el lanzamiento del iPhone. Para esta nueva versión, se esperan grandes cambios en el dispositivo y en sus sistema operativo.

El nuevo celular vendrá con una nueva versión , dentro de ellas está el iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Air, este último será el de la nueva generación con un estilo más delgado.

De acuerdo con Apple, las ventas anticipadas comenzarán a partir del viernes 12 de septiembre y la totalidad de sus aparatos estaría disponible a partir del 19 de septiembre.

Cuándo es el lanzamiento del iPhone 17: Hora de presentación

Colombia : 12:00 AM.

: 12:00 AM. España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México: 11:00 AM

11:00 AM Venezuela : 1:00 PM.

: 1:00 PM. Argentina, Chile: 2:00 PM.

Evento Apple: Lanzamiento iPhone 17

iPhone 17 pro Max, iPhone 17 pro ,iPhone 17 Air: características

Para esta nueva versión del celular, todas la pantallas incorporarán OLED LTPO con una tasa de refresco de 120 Hz, una mejora que hasta el momento estaba reservada para los modelos Pro. Por otro lado, las dimensiones de las pantallas serán las siguientes:

iPhone 17: 6,3 pulgadas

6,3 pulgadas iPhone 17 Air: 6,6 pulgadas

6,6 pulgadas iPhone 17 Pro: 6,3 pulgadas

6,3 pulgadas iPhone 17 Pro Max: 6,9 pulgadas

Se espera que el precio base del iPhone 17 para Colombia sea de $4.000.000 de pesos colombianos.

iPhone 17 Air: aproximadamente $4.745.000.

aproximadamente iPhone 17 Pro: desde $5.495.000 pesos.

desde iPhone 17 Pro Max: desde $5.995.000 pesos.

Cámara:

Para esta actualización, la cámara frontal de todos los modelos alcanzarán los 24 megapíxeles, una mejora importante para la calidad de imágenes, selfies y videollamadas.

Por el contrario, la cámara trasera de los modelos Pro, contará con sensores de 48 MP en el lente principal, gran angular y teleobjetivo. Además, el Pro Max, incluirá una cámara periscópica con zoom óptico de 5x y zoom digital de hasta 25x.

Este tendrá un sistema de tetrapisma, lo que mejora las fotografías que se toman en condiciones de poco luz.

Memoria y procesadores:

El iPhone 17 vendrá con un chip A19, una versión más potente para los modelos Air, Pro y Pro Máx. Se trata de un procesador fabricado en tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, lo que permitirá tener versiones y ejecuciones más avanzadas de inteligencia artificial, fotografía computacional y realidad aumentada.

Así será la capacidad de memoria de los iPhone 17:

iPhone 17 estándar: 8GB de RAM

iPhone 17 Pro, Pro Max y Air: 12 GB de RAM

Ampliación de almacenamiento desde 128 GB hasta 1TB

iPhone 17 Air: características de la versión ultra delgada

El iPhone 17 Air contará solamente con un sensor de cámara, una opción que tuvieron que rediseñar para que cupiera dentro del estilo de este nuevo modelo, al tratarse de una versión ultra delgada, su grosor será de 5.6 mm.

Es importante destacar que el iPhone 17 Air, no contará con bandeja SIM, lo lo que será obligatorio es uso de la eSIM. Este nuevo teléfono vendrá en colores: negro, blanco, oro y azul cielo.

¿Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max en Colombia?

Es importante aclarar que en las tienda Apple de Colombia aún no aparece su precio oficial. Sin embargo, se puede calcular de acuerdo al precio que estará en venta Estados Unidos y en Europa. Estos son los valores aproximados:

iPhone 17: 959 euros.

iPhone Air: 1.219 euros.

iPhone 17 Pro: desde 1.319 euros.

Nuevas actualizaciones de Apple

AirPods Pro 3: dentro de las actualizaciones que presentó Apple, los nuevos audífonos contarán con traducción en tiempo real para escuchar idioma configurado. Este diseño está disponible para adaptarse a cualquier tipo de oreja y tendrá una cancelación de ruido superior a la de la generación anterior.

Los nuevos Airpods, contarán con una batería de 8 horas con la función de cancelación de ruido y 10 horas en su modo normal.



