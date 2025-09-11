¿Ya no se necesita aprender inglés? Así funciona la traducción en tiempo real de los AirPods Pro 3

La compañía Apple ha revolucionado el mundo de la comunicación, esto debido a una nueva función innovadora en uno de sus últimos lanzamientos: la traducción en vivo integrada en los AirPods Pro 3.

Según anunció la empresa, este avance permite mantener conversaciones en distintos idiomas sin recurrir a aplicaciones externas, directamente desde los auriculares y el iPhone. Gracias a esta herramienta, el idioma ya no sería un obstáculo cuando dos personas conversan utilizando estos auriculares.

¿Cómo funciona?

Con un simple gesto se activa la función y la Apple Intelligence procesa las frases del interlocutor, reproduciendo la traducción en el idioma configurado.

Además, según Apple, en el iPhone, al mismo tiempo, muestra el texto y puede emitir la respuesta en voz alta, lo que facilita un intercambio inmediato y sin interrupciones.

Activar esta función es muy sencillo: basta con tocar simultáneamente los tallos (stems) de ambos AirPods. Inmediatamente, los auriculares y el iPhone inician una sesión de traducción en vivo, reduciendo el ruido externo para que cada palabra se escuche clara en el idioma del usuario.

Es importante destacar que:

Si ambas personas usan AirPods compatibles, cada uno escuchará la traducción en su idioma directamente en sus auriculares.

directamente en sus auriculares. Si solo una persona tiene los auriculares, el iPhone muestra la transcripción en pantalla y reproduce el audio traducido, permitiéndole a la otra persona leer el texto o escucharlo por el celular.

¿Qué modelos son compatibles?

La función Live Translation viene instalada de fábrica en los AirPods Pro 3, aunque no es exclusiva para ellos. También estará disponible para los AirPods Pro 2 y los nuevos AirPods 4 con cancelación activa de ruido (ANC), gracias a que todos estos modelos cuentan con el mismo chip H2 la cual permite reducir el ruido exterior y la inserción de la traducción.

¿Cuáles idiomas están disponibles?

En su lanzamiento, Live Translation estará disponible en español, inglés, francés, alemán y portugués. Para finales de este año, se sumarán italiano, japonés, coreano y chino simplificado.

¿Cuáles son los requisitos para usarlo?

Según la compañía, es necesario contar con un iPhone compatible bajo iOS 26 y habilitado con Apple Intelligence, puesto que los auriculares por sí mismos no tienen capacidad de procesamiento para traducir.

Características de los AirPods Pro 3

Sonido: Audio espacial, adaptativo, detección de conversación, ecualización de presión, compensación de presión y cancelación activa de ruido.

Audio espacial, adaptativo, detección de conversación, ecualización de presión, compensación de presión y cancelación activa de ruido. Controles: Táctiles, Siri.

Táctiles, Siri. Sensores: Dos micrófonos exteriores, micrófono interior, sensor de piel, acelerómetro, sensor de frecuencia cardíaca.

Dos micrófonos exteriores, micrófono interior, sensor de piel, acelerómetro, sensor de frecuencia cardíaca. Autonomía: Hasta 8 horas con cancelación activa, hasta 7,5 horas con audio espacial y seguimiento dinámico, hasta 6,7 horas con medición de frecuencia cardíaca, hasta 24 horas con las cargas del estuche y 5 minutos de carga dan hasta para una hora de audio.

Hasta 8 horas con cancelación activa, hasta 7,5 horas con audio espacial y seguimiento dinámico, hasta 6,7 horas con medición de frecuencia cardíaca, hasta 24 horas con las cargas del estuche y 5 minutos de carga dan hasta para una hora de audio. Certificación IP57 contra agua y sudor en estuche y auriculares, cinco almohadillas de silicona de diferentes tamaños.

