Este lunes inicia cierre en la calle segunda norte de Armenia debido a las obras

Armenia

Recordemos que frente a las obras se ha generado una polémica debido a la inconformidad de algunas personas del sector que incluso quitaron la demarcación realizada por Empresas Públicas de Armenia con el fin de habilitar la vía.

El gerente de la entidad, Paulo César Rodríguez aclaró que no solamente la obra empieza cuando se empieza a romper el pavimento, sino que debe dibujarse el trazado del alcantarillado.

“Son temas preliminares que se tienen que hacer y que tenemos que entender, no solamente la obra empieza cuando se empieza a romper dicho dicho pavimento, sino que hay que dibujar por dónde va el trazado de ese alcantarillado y allí se hacen las respectivas acciones que propenden a rehabilitar el alcantarillado que se tiene allí“, mencionó.

Destacó que realizaron la socialización correspondiente en su momento con los residentes del sector y reforzaron la dinámica informando sobre el cierre que iniciará el día lunes 22 de septiembre tras un acuerdo de comerciantes por este fin de semana de amor y amistad. Fue claro que entienden la preocupación por el tema de movilidad que generan este tipo de intervenciones, pero que son clave para la rehabilitación en la zona.

“Entendemos la preocupación y entendemos que nos vamos a desacomodar unos días. Será un poco complejo porque es una arteria vial muy importante de la ciudad del norte o que pasa hacia el norte o hacia el sur y adicional pues tampoco tiene unas arterias diferentes, sino que es la única vía que se tiene, por eso el cierre va a generar unos inconvenientes de índole vial y también pues a las personas que tienen el sector comercio allí en este sector. Lo entendemos, pero también se lo manifestaba esto es un tema que se nos va a demorar más más o menos unos dos meses en esta primera fase", indicó.

Dijo que entiende la incomodidad que generan este tipo de obras, sin embargo, señaló que iniciarán con la ruptura del pavimento para la posterior reposición del alcantarillado del sector.

Envío un llamado especial a los residentes y comerciantes de la zona a la paciencia sobre todo el proceso de intervención y recordó que es fundamental acudir a los canales oficiales de la entidad para evitar la desinformación que se maneja sobre el tema en las redes sociales.

“Entonces solicitarle a la comunidad comprensión, tolerancia, paciencia. Sabemos que es incómodo, sabemos que tienen una afectación, pero también les decimos desde la empresa que estamos prestos a poder hacer la ejecución de este de este contrato lo más rápido posible con el fin de mitigar, o que sea menor la afectación a estos inconvenientes que se pueden presentar allí“, manifestó.

El funcionario desmintió lo que tiene que ver con una parálisis de la obra por un supuesto cambio de diseño ya que está dispuesto desde que salió el proceso de selección.

También dijo que pueden dar a conocer las inquietudes en los canales oficiales como redes sociales o la página de la entidad y presencialmente porque están a disposición de la comunidad.

Es de anotar que la inversión en este sector de la ciudad es superior a los 2 mil millones de pesos.