¿Cuándo se iniciarán las obras viales en la ciudad de Armenia? secretaria de infraestructura responde

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Claudia Arenas secretaria de infraestructura de la alcaldía de Armenia que entregó detalles sobre cómo avanzan los procesos de adjudicación de interventoría y contratación de las obras de infraestructura en la capital del Quindío.

Intercambiador de Bomberos

La funcionaria explicó “vamos muy bien porque son muchos los frentes de trabajo que vamos a tener, en esta semana esperamos ya adjudicar la interventoría del intercambiador, era el proceso que estábamos esperando poder ya empezar la legalización.

Esperamos en las próxima semana y media tenerlo legalizado y eso nos permite ya firmar el acta de inicio de ambos procesos. Tienen que empezar de manera simultánea la obra y la y la interventoría, ¿cierto? Entonces, ese proceso empieza ya en ejecución como tal en las próximas dos semanas.

La primera etapa no es de obra

La primera etapa es de pre construcción. ¿Qué quiere decir? En esa etapa el contratista debe hacer el plan de manejo de tráfico, hacerlo aprobar de tránsito, socializar la obra, tiene que conciliar las redes con las empresas de servicios públicos con cada una de ellas, Edeq, la EPA, Movistar, cable operadores, alumbrado público y demás. Eso llama la etapa de conciliación y la etapa de la gestión predial como tal.

Entonces, digamos que, en estos próximos 2 meses, una vez iniciado el contrato, no vamos a ver allá una piloteadora, no vamos a ver una retroexcavadora porque hay que agotar todas estas etapas primero de socialización y demás. Y ahí sí ya entramos a la etapa de construcción, 2 años en los cuales están incluidos estos 2 meses. No son 2 años más 2 meses de pre construcción, sino que los 2 años incluyen esta etapa.

Obras complementarias del puente de valorización de la avenida 19 Norte.

Claudia Arenas secretaria de infraestructura de la alcaldía de Armenia “Recordemos el empalme con la Centenario, 1500 millones de pesos y en el sector del portal una parte de ordenamiento vial, obra e interventoría, las obras complementarias, ¿qué son? Romper la avenida Centenario en el separador y hacer una conexión vial ahí muy similar a la que tenemos en el sector de la Castellana, Semaforizada. En el sector del portal, el ordenamiento vial, y hacemos allí una especie de ordenador, pero además hacemos la iluminación y hacemos todo lo que tiene que ver con señalización en ese tramo.

Las otras obras

Contarles a los armenios que en todo este tiempo que infraestructura ha estado acá, digamos, en oficina haciendo un trabajo muy importante, ya tenemos en etapa contractual la mayoría de las inversiones, inversiones que tienen que ver con el mantenimiento de la carrera 14. En parques urbanos, vamos a intervenir cinco parques urbanos, obras en taludes, obras de infraestructura cultural en la estación, obras en ciclo parqueaderos, espacio público, 1 km de pavimento en la vía del Caimo, también 1500 millones de pesos, obra de interventoría.

Todo esto que les estoy mencionando ya está en etapa de contratación, es decir, esperamos estar adjudicando en el mes de agosto todo este paquete para dar inicio finalizando agosto e iniciando septiembre.

Tenemos la reconstrucción del puente La Miranda en este sector que está tan afectado por entre el barrio Santander y el barrio La Miranda, 550 millones de pesos. Decidimos contratar el diseño y la construcción de una vez para no ir con la contratación del diseño, tres meses, la ejecución y luego la ejecución de la obra y contratación, sino en un solo paquete la ejecución de los diseños y la ejecución de la obra.

Presupuesto participativo

Entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Infraestructura más de 3000 millones de pesos de obras en casetas, parques polideportivos, parques biosaludables, construcción de caseta en el barrio Buenos Aires

Setta también la intervención por 1500 millones de pesos en señal señalización de piso y la construcción de alrededor de 80 reductores de toda esa necesidad que tenemos y que ya tenemos un recurso importante y vamos a empezarlo a realizar por fases.

Entonces, lo que se viene ya es trabajo de ejecución, ya agotamos la etapa precontractual de diseños y demás y ya venimos es a ejecutar obras como tal.

Barrio La Fachada

La fachada está dentro del paquete de los 12 K, el paquete de los 12 K está dentro del paquete de Maya Vial donde está también las obras del intercambiador es un solo contrato, rehabilitación de 12 km y la y el intercambiador.

Entonces, con lo que le decía al inicio, se adjudica la interventoría, se legalizan ambos contratos, firmamos acta de inicio y empezamos. Dentro del paquete de los 12 de cada que son 21 tramos, está priorizada la obra de la fachada.

50 frentes de obra en Armenia

Vamos a tener como lo que les mencionaba, sumando los 12 frentes de 12K, el intercambiador y todas esas obras que les mencionaba adicional a la al convenio que realizamos con EPA, que ya está en contratación, que son 26 tramos de alcantarillado en otros barrios diferentes de la ciudad, casetas y polideportivos y demás. Vamos a tener más de 50 tramos de obra.