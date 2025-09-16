Es lamentable que un gobierno que ganó con apoyo de tantas mujeres, las utilice y cosifique: Holguín

El presidente Gustavo Petro continúa generando controversia por sus declaraciones y actitudes hacia las mujeres en espacios públicos.

Vale la pena resaltar que, en días recientes, fue criticado por un comentario durante el Consejo de Ministros emitido durante el cierre de la jornada del 15 de septiembre de 2025, en el que relacionó el valor de una mujer con el control de su cuerpo.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, afirmó. A esto se suma el gesto considerado inapropiado hacia Gloria Miranda, directora del Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos, durante un evento oficial. En este caso, Petro afirmó sobre la funcionaria que “la perdimos”, porque se casó.

Por otra parte, se agregó a la coyuntura de la controversia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el nombramiento del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, por incumplir la cuota mínima de mujeres en el gabinete presidencial.

En este contexto, Paola Holguín dio su punto de vista frente al tema tras los micrófonos de ‘Sin Anestesia’.

En desarrollo...