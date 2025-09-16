La LuciérnagaLa Luciérnaga

Le apostaron a una política que fracasó, la seguridad es la verdadera paz: Paola Holguín

Paola Holguín estuvo en ‘Sin Anestesia’ de ‘La Luciérnaga’, para plantear varios de sus enfoques para encarar la carrera por la presidencia de Colombia.

Paola Holguín (Caracol Radio).

Cristian Almanza

Tras tres años de intentos de negociación con diversos grupos armados, el panorama es desalentador. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha reconocido que la política de paz del gobierno de Gustavo Petro no ha dado los resultados esperados.

Aunque hubo avances puntuales en zonas como Nariño y ceses al fuego temporales, la estrategia ha carecido de coordinación y ha sido superada por la fragmentación de los actores ilegales.

El propio presidente Gustavo Petro admitió ante el Congreso que la paz total no se ha alcanzado. Las comunidades, afectadas por el aumento de la violencia, en la actualidad, ven desvanecerse la esperanza en medio del conflicto. En este contexto, la precandidata Paola Holguín pasó por los micrófonos de ‘La Luciérnaga’ para hablar ‘Sin Anestesia’ sobre este tema.

En desarrollo...

