🔴EN VIVO | Real Madrid vs. Marsella por Champions League: siga acá el minuto a minuto del partido

<b>¡Ya inició la UEFA Champions League 2024/25! </b>En la mañana de este martes 16 de septiembre arrancó el campeonato más pretigioso a nivel de clubes de Europa. Los duelos que inauguraron esta edición fueron el PSV vs. Royale Union Saint y, de manera simultánea, el Athletic vs. Arsenal.Continuan los partidazos del torneo. A partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia) el<b> Real Madrid </b>(España) <b>se enfrentará con Marsella </b>(Francia)<b> en el estadio Santiago Bernabéu</b> por la primera fecha de la UEFA Champions League. Para este partido, <b>el equipo español recupera a dos de sus jugadores, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga </b>quienes se recuperaron de problemas fisicos. Además, de que el Real Madrid llega a este compromiso siendo líder en LaLiga EA Sports, pues han ganado los cuatro partidos.Cabe mencionar que <b>a la misma hora se disputarán los otros tres partidos restantes </b>del martes 16 de septiembre correspondiente a la fecha 1 de la Champions League.[2:00 PM] Juventus<b> </b>vs. Dortmund[2:00 PM] Benfica vs. Qarabağ [2:00 PM] Tottenham vs. Villareal